जालौन में भाजपा नेता के होटल में मिला सैफ का शव, गोली लगने से मौत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे की है बंदूक

जितेंद्र सोनी/जालौन: जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र स्थित भाजपा नेता के आशीर्वाद होटल में गोली लगने से होटल के सैफ की मौत हो गई. गोली चलने की यह घटना तीसरी मंजिल पर हुई. जिस बंदूक से गोली चली वह पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन देवेंद्र निरंजन के बेटे की है. जब गोली चली उस वक्त होटल का कुक बाउंसर के साथ शराब पी रहा था. गोली लगने से उसकी तुरंत हो गई. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और होटल सील कानूनी कार्रवाई शुरू की.

पुलिस ने 40 वर्षीय कुक महेश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. महेश मध्य प्रदेश के दतिया का रहने वाला था. वहीं पुलिस ने पूछताछ के लिए र्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन देवेंद्र निरंजन के बेटे हिमांशु और बाउंसर संदीप को हिरासत में ले लिया है.

घटना पर पुलिस का बयान

सीओ परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि मामला आत्महत्या का लग रहा है. हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है जांच जारी है. जानकारी के मुताबिक मृतक महेश का कुछ देने पहले होटल के मालिक से पैसे के लेनेदेन को लेकर विवाद हुआ था. मृतक महेश ने होटल मालिक से 19 हजार रुपये की मांग की थी.

"मौके पर नहीं मिले मारपीट के सबूत"

सीओ परमेश्वर प्रसाद ने यह भी बताया कि घटनास्थल पर मारपीट या संघर्ष के कोई सबूत नहीं मिले हैं. फॉरेंसिक टीम ने मौके से सभी जरूरी सैंपल ले ले लिये हैं. कुक ने खुद को गोली मारी या या उसे गोली मारी गई, पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है, ताकि साफ हो सके कि यह हत्या का मामला है आत्महत्या. फिलहाल होटल सील कर दिया गया है. जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचा जा सकता है.

