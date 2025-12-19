Advertisement
कफ सिरप तस्करी मामले में चौंकाने वाला खुलासा, टेरर फंडिंग का कनेक्शन आया सामने, दुबई तक फैला है ये नेटवर्क

UP Cough Syrup Smuggling News: कफ सिरप तस्करी मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं. अब इस मामले में टेरर फंडिंग का एंगल भी सामने आ गया है. ED की जांच में खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश भेजी जा रही कोडीन कफ सिरप की तस्करी का पैसा टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हो रहा है. पढ़िए पूरी डिटेल...  

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:41 AM IST
UP Cough Syrup Case
UP Cough Syrup Case

UP Cough Syrup Smuggling News: कफ सिरप तस्करी मामले की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. ईडी की जांच में टेरर फंडिंग का खुलासा हुआ है. अब ईडी की रडार पर हिमाचल की एबॉट फार्मा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में पता चला है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों से बांग्लादेश भेजी जा रही कोडीन कफ सिरप की तस्करी का पैसा टेरर फंडिंग में इस्तेमाल हो रहा है.

बड़े हवाला ऑपरेटर से जुड़े तार
बताया जा रहा है कि शुभम जायसवाल के दुबई स्थित हवाला नेटवर्क और कट्टरपंथी संगठनों से तार जुड़े हैं. 50 रुपये की सिरप बांग्लादेश में 1800 रुपये तक बेची जा रही है. अब ईडी इस मामले में टेरर फंडिंग मॉड्यूल की जांच कर रही है. शुरुआती जांच के बाद तस्करी के सरगना शुभम जायसवाल और उसके सीए विष्णु अग्रवाल के घर से मिले दस्तावेजों ने दुबई स्थित बड़े हवाला ऑपरेटर से संबंध सामने आया है. 

हवाला के जरिये काली कमाई का लेनदेन
एजेंसी को संदेह है कि भारत से बांग्लादेश भेजी जा रही सिरप की बेतहाशा काली कमाई का लेनदेन हवाला के जरिये होता था. संदेह है कि शुभम ने इसी हवाला ऑपरेटर की मदद से दुबई में संपत्तियां खरीदी हैं. दस्तावेजों से मिले सुरागों के आधार पर एजेंसी अब मनी ट्रेल की तफ्तीश कर रही है. तस्करी की यह काली कमाई हवाला नेटवर्क के जरिये कई देशों में घूम रहा है. 

टेरर फंडिंग के लिए काली कमाई का इस्तेमाल
पिछले चार सालों में पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने जिन रूटों पर कार्रवाई की थी, वही रूट अब शुभम जायसवाल के रैकेट में भी सामने आए हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि इसमें बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी इस्लामी संगठन भी शामिल हैं. ये संगठन कोडीन मिक्स कफ सिरप की तस्करी खाड़ी देशों में कर रहे हैं और उससे होने वाली काली कमाई का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए हो रहा है. 

सिलीगुड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम और असम के बॉर्डर पर एक्टिव इस सिंडिकेट के तार इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़े हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं.

कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई
कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने जो याचिका दाखिल की है, उस पर आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ के समक्ष सरकार की बहस पूरी हो गई. प्रयागराज समेत कई जिलों में 128 प्राथमिकी दर्ज हैं. 

जौनपुर में नशे के कफ सिरप पर शिकंजा
उधर, जौनपुर में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है. ताजा घटनाक्रम में पुलिस ने तीन फरार मेडिकल स्टोर संचालकों के विरुद्ध लुकआउट नोटिस जारी किया है. जांच में नाम सामने आने के बाद से ये संचालक फरार चल रहे थे, जिनकी तलाश में पुलिस ने जिले से बाहर जाने पर भी सख्ती कर दी है. अब तक इस मामले में 12 मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है.

