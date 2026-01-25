Shahjahanpur News: बॉयफ्रेंड संग पिज्जा खाने गई थी गर्लफ्रेंड, संगठन के कार्यकर्ताओं ने मारा छापा, तो कपल ने लगाई खिड़की से छलांग

Shahjahanpur News/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में रेस्टोरेंट में एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने छापा मारा. यहां पिज्जा खाने गए प्रेमी-प्रेमिका डर की वजह से रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल से नीचे कूद गए. इस हादसे में प्रेमी प्रेमिका दोनों घायल हो गए हैं. फिलहाल छापेमारी करने वाले संगठन के आठ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

क्या है ये पूरा मामला?

यह पूरी घटना थाना कांट क्षेत्र के अकर्रा रसूलपुर इलाके की है. बताया जा रहा है कि यहां एक युवक और युवती रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने आए थे. पिजा नहीं मिला तो प्रेमी ने मैगी का आर्डर दिया था. इसी दौरान एक संगठन के आधा दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी. इस दौरान उनके आई कार्ड मांगे. संगठन की छापेमारी से घबराई प्रेमिका ने रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी.

प्रेमी ने भी लगाई नीचे छलांग

प्रेमिका को छत से कूदता देख प्रेमी ने भी नीचे छलांग लगा दी. इसके बाद रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई. फिर आनन-फानन में प्रेमी और प्रेमिका को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़ित का कहना है कि तभी सात-आठ लोग अचानक रेस्टोरेंट में घुस आए और खुद को किसी संगठन का सदस्य बताते हुए उनसे आईडी मांगने लगे.

दोनों को आई गंभीर चोटें

पीड़ित का आरोप है कि युवकों ने अभद्र व्यवहार करते हुए उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वीडियो बनता देख वह इतनी घबरा गई कि उसने रेस्टोरेंट की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी. प्रेमिका को बचाने के लिए प्रेमी ने भी खिड़की से कूदने का फैसला किया. रेस्टोरेंट एक बैंक की ऊपरी मंजिल पर है और जिस खिड़की से दोनों कूदे, उसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट की होगी. इसी वजह से दोनों को गंभीर चोटें आईं हैं.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल प्रेमी की तरफ से संगठन के तीन नामजद और पांच अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. जिस इमारत में यह रेस्टोरेंट है, वह एक रिटायर्ड दरोगा की बताई जा रही है.

