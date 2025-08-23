Siddharth Nagar News: यूपी के सिद्धार्थनगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां म‍िश्रौलिया थाना क्षेत्र के नागचौरी गांव में एक सिरफ‍िरे आशिक का तांडव देखने को म‍िला है. सिरफ‍िरे आशिक ने प्रेम‍िका के घर पहुंचकर परिवार पर चाकू से हमला कर दिया. आरोप है कि पिता ने जब सिरफ‍िरे आशिक को बेटी से म‍िलने के लिए रोका तो उसने चाकू से हमला कर घायल कर दिया. बचाव में आई बेटी और मां को भी लहूलुहान कर दिया. तीनों को अस्‍पताल ले जाया गया जहां चिकित्‍सकों ने पिता को मृत घोषित कर दिया. मां-बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है.

यह है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, मिरौलिया थाना क्षेत्र के नागचौरी गांव में एक परिवार रहता था. आरोप है कि एक युवक जबरन घर में घुस आया. आरोप है कि युवक ने उनकी बेटी से म‍िलने की जिद करने लगा. इस पर पीड़‍ित पिता ने सिरफ‍िरे युवक को रोक लिया. इसके बाद वह लौट गया, हालांकि कुछ दूर बाद वह गाड़ी लेकर फ‍िर से आ गया. इसके बाद पिता पर चाकू से हमला कर दिया. पिता पर चाकू से हमला करता देख मां-बेटी भाग कर आ गईं.

मां-बेटी पर भी चाकू से हमला

सिरफ‍िरे आशिक ने मां-बेटी पर भी चाकू से हमला कर दिया. हमले के बाद सिरफ‍िरा आशिक मौके से फरार हो गया. आसपास के लोगों ने तीनों को अस्‍पताल में ले गए, जहां चिकित्‍सकों ने लड़की के पिता को मृत घोषित कर दिया. मां-बेटी की भी हालत गंभीर बनी हुई है. आसपास के लोगों ने बताया कि आरोपी युवक ने ताबड़तोड़ कई वार किए. घटनास्‍थल पर शरीर के मांस बिखरा पड़ा म‍िला.

प्रेम प्रसंग से जुड़ लगा रहा मामला

पुलिस का कहना है कि गांव वालों से पूछताछ की जा रही है. प्रथमदृष्‍टया यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है. शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है. सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है. वहीं, सिरफिरे आशिक की इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

