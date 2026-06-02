Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3235421
Zee UP-UttarakhandUP Crime

वाराणसी एयरपोर्ट पर महाएक्शन: 6 विदेशी तस्करों से बरामद हुआ 19 करोड़ का कीमती गांजा, सुरक्षा एजेंसियां दंग

Varanasi Airport: वाराणसी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई 19 करोड़ के अवैध ड्रग्स तस्करी करने वाले 6 विदेशी गिरफ्तार किए गए हैं. बैंकॉक से वाराणसी ला रही थी करोड़ों की ड्रग्स.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jun 02, 2026, 08:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Varanasi News
Varanasi News

जयपाल/वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने थाईलैंड के छह नागरिकों को 19.7 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपियों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं. जांच में पता चला कि ये तस्कर पहले भी कोलकाता और गया के रास्ते ड्रग्स की तस्करी कर चुके हैं

हिरासत में छह विदेशी नागरिक
लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर एयर कस्टम्स को मिली बड़ी कामयाबी मिली है. 30 मई 2026 को बैंकॉक से वाराणसी पहुंची फ्लाइट संख्या IX-215 में कार्रवाई हुई. ​एक्स-रे स्क्रीनिंग और शक के आधार पर 6 विदेशी यात्रियों को हिरासत में लिया गया. 

19.70 करोड़ रुपये का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त
उनके पास से ​19.70 करोड़ रुपये का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया गया है. जिसके बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया. ​अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में बरामद ड्रग्स की कीमत लगभग 19.70 करोड़ रुपये आंकी गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

गांजा के 22 पैकेट बरामद
बैग में गुप्त कैविटी बनाकर  ड्रग्स लाया जा रहा था.​ट्रॉली बैगों के निचले हिस्से में विशेष गुप्त कैविटी बनाई गई थी. ​सघन तलाशी के दौरान बैगों से हाइड्रोपोनिक गांजा के 22 पैकेट बरामद किए गए. ​बरामद मादक पदार्थ का कुल वजन 19.7049 किलोग्राम है. पुलिस और कस्टम की टीमें पूछताछ में जुटीं हुई हैं.

गिरफ्तार 6 विदेशी तस्करों की पहचान
​विचनचाई फलाकित
नत्थाफोंग चंतराक
​प्राचाया यीकोर
​प्रिसाना चोडमोन
​पट्टामावान चोटिमोन
​सुनिसा पुएटपाकवान

बता दें कि पिछले तीन महीने से वाराणसी एयरपोर्ट से लगभग 64 किलोग्राम गांजा पकड़ा जा चुका है. बैंकॉक के ज़रिए वाराणसी में गांजे की तस्करी करने की कोशिश की जा रही है.

जानिए क्या होता है हाइड्रोपोनिक गांजा?
हाइड्रोपोनिक गांजा को 'हाइड्रोपोनिक वीड' भी कहते हैं. ये आम गांजे के मुकाबले काफी ज्यादा नशीला और असरदार होता है. इसे उगाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. इसके बजाय इसे पोषक तत्वों से भरपूर पानी आधारित प्रणाली में खास तौर पर तैयार किया जाता है.

हमीरपुर पुल हादसे का असली गुनाहगार कौन? सब चल जाएगा पता, CM योगी के निर्देश पर जांच समितियां गठित

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.

TAGS

Varanasi airporthydroponic ganjadrug seizureThai nationals

Trending news

Varanasi airport
एयरपोर्ट पर 6 विदेशी तस्करों से बरामद हुआ 19 करोड़ का गांजा, सुरक्षा एजेंसियां दंग
Hamirpur bridge collapse news
हमीरपुर पुल हादसे का असली गुनाहगार कौन? सब चल जाएगा पता, जांच के लिए बनीं समितियां
lpg cylinder price in up
यूपी के शहरों में LPG सिलेंडर के नए रेट जारी, बढ़ा खर्च, जानें आपके यहां कितनी कीमत?
Muzaffarnagar news
पत्नी-सौतेले बेटे ने पति को उतारा मौत के घाट,मिला सिर कटा शव,1आरोपी मुठभेड़ में घायल
Lucknow Fuel Price
यूपी के किस जिले में सबसे महंगा मिल रहा पेट्रोल-डीजल? अपने शहर के दाम तुरंत करें चेक
चांदी का भाव
सोना लुढ़का, चांदी टिकी;खरीदारी से पहले जानें लखनऊ से वाराणसी तक गोल्ड-सिल्वर का रेट
Hapur News
बच्चा न होने पर ससुराल वालों ने दी अमानवीय यातनाएं, हापुड़ की घटना
Mathura News
कलयुग की 'श्रवण कुमार' बनी बहू... सास को सिर पर बैठाकर कराई 84 कोस की परिक्रमा
Hathras Crime News
80 साल की बुजुर्ग महिला से 25 साल के युवक ने किया दुष्कर्म! खून से लथपथ मिले कपड़े
UP ATS
नेत्री की हत्या और पार्टी दफ्तर को बम से उड़ाने की थी साजिश, UP ATS ने दबोचा