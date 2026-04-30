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कमीशन पर 125 करोड़ की साइबर ठगी! बैंक कर्मचारी समेत 8 शातिर ठग गिरफ्तार, 14 दिन में 90 लाख का हेर-फेर

Kanpur Crime News: उत्तर प्रदेश के कानुपर में 125 करोड़ का बड़ा साइबर फ्रॉड करने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ है. इस नेटवर्क में नामी बैंकों रे कर्मचारी और डिलिवरी बॉय तक शामिल पाए गए जो 5-10% के कमीशन पर साइबर ठगों के साथ जुड़े हुए थे.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 30, 2026, 05:45 PM IST
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कानपुर में साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश
कानपुर में साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश

प्रवीण पांडे/कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिसमें फर्जी जीएसटी फर्म, बैंक खातों और बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये की ठगी को अंजाम दिया जा रहा था. इस संगठित गिरोह ने डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग फ्रॉड जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बनाया. 

कमीशन पर चल रहा था लाखों की ठगी का खेल
पुलिस जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क के जरिए करीब 125 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया. मामले में आठ शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है. आरोप है कि ये कर्मचारी ठगों को फर्जी बैंक खाते खुलवाने, उनकी लिमिट बढ़ाने और खातों को सक्रिय रखने में मदद करते थे. इसके बदले उन्हें ठगी की रकम पर 5 से 10 प्रतिशत तक कमीशन मिलता था. 

फर्जी दस्तावजों पर GST फर्म से खेल! 
गिरोह का काम करने का तरीका बेहद सुनियोजित था. आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए जीएसटी फर्म रजिस्टर कराते थे और फिर अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवाकर उनमें करोड़ों रुपये का ट्रांजेक्शन करते थे. पुलिस के अनुसार, कई खातों में महज 14 दिनों के भीतर लाखों रुपये का लेन-देन हुआ. 

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साइबर ठगों की बैंक कर्मियों से मिलीभगत
जांच में यह भी सामने आया कि जब पुलिस साइबर फ्रॉड से जुड़े खातों को फ्रीज कराने के लिए नोटिस भेजती थी, तो बैंक के अंदर मौजूद आरोपी कर्मचारी पहले ही ठगों को सूचना दे देते थे. इससे आरोपी समय रहते खातों से रकम निकालकर गायब हो जाते थे. 

कानपुर से मुंबई तक जुड़े साइबर ठगों के तार
इस नेटवर्क का दायरा सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं था, बल्कि अन्य राज्यों से जुड़े मामलों से भी इसका संबंध सामने आया है. नवी मुंबई में डिजिटल अरेस्ट के जरिए 58 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गिरोह से भी इसके तार जुड़े बताए जा रहे हैं. 

पुलिस कमिश्नर ने बताया
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन में कई बड़े और छोटे बैंकों के कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच की जा रही है. फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और उम्मीद है कि इस नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में बैंकिंग सिस्टम के अंदर की मिलीभगत साइबर अपराध को और खतरनाक बना देती है, इसलिए सख्त निगरानी और जवाबदेही जरूरी है. 

ये भी पढ़ें: 100 करोड़ की ठगी के आरोपी पर योगी की पुलिस का चला हंटर! फरार आदिल वसी के घर की कुर्की

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