Lalitpur News: पत्रकार पर जानलेवा हमला, दूध डेयरी संचालक भाईयों ने बेरहमी से पीटा, जैसे-तैसे बची जान

Lalitpur News: ललितपुर में कवरेज कर रहे एक निजी चैनल के पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ है. यहां एक दूध डेयरी संचालक भाईयों ने पत्रकार को बेरहमी से पीटा है. इस हमले में पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 09, 2025, 08:06 AM IST
Lalitpur News
Lalitpur News

Lalitpur Crime News: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ है. दूध डेयरी संचालक भाईयों ने उस पत्रकार को बुरी तरह से मारपीट की. बताया जा रहा है कि एक निजी चैनल का पत्रकार कवरेज के लिए गया था. तभी एक दूध डेयरी संचालक भाईयों को किसी बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने पत्रकार को बेरहमी से पीटा.

क्या है ये पूरा मामला?
बताया जा रहा है कि इस डेयरी पर बड़े पैमाने पर दूध, दही, घी की बिक्री होती है. इस डेयरी पर घटिया घी बेचे जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. जिसके चलते पत्रकार कवरेज करने गया था. तभी नाराज डेयरी संचालक भाईयों ने हमला कर दिया. इस हमले में पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया. इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. फिर जैसे तैसे पत्रकार ने अपनी जान बचाई. 

घटना की कार्रवाई में जुटी पुलिस
मारपीट की यह पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. पत्रकार पर हुए हमले को लेकर प्रेस क्लब के सदस्यों में नाराजगी देखने को मिल रही है. उन्होंने पुलिस से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस हमले की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लिया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी दूध डेयरी संचालक भाइयों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और वह आगे की कार्रवाई कर रही है.

यह भी पढ़ें: एटा में पूर्व सभासद की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने बरसाईं गोलियां, इलाके में सनसनी

