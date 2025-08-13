kanpur News: दामाद बना दानव! पत्नी से विवाद के बाद ससुराल में मचाया कत्लेआम, चीख-पुकार से गूंजा मोहल्ला
kanpur News: दामाद बना दानव! पत्नी से विवाद के बाद ससुराल में मचाया कत्लेआम, चीख-पुकार से गूंजा मोहल्ला

Kanpur Crime News: कानपुर में पत्नी से विवाद के बीच एक शख्स ने ससुराल पहुंच कत्लेआम मचा दिया. शख्स ने साथियों के साथ मिलकर सास-ससुर और घर की एक अन्य महिला पर चाकुओं से हमला कर दिया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 13, 2025, 07:50 PM IST
Praveen Pandey/Kanpur : जिले शिवराजपुर थाना क्षेत्र के काकूपुर निहाल में एक शख्स ने अपने साथियों के साथ ससुराल पहंचकर जो कोहरमा मचाया उसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है. यहां एक शख्स पत्नी से विवाद के बाद गुस्से में सीधा ससुराल पहुंच गया. शख्स ने अकेला ससुराल नहीं पहुंचा बल्कि अपने साथ कई साथियों को लेकर ससुराल पहुंचा. वह पत्नी से हुए विवाद पर सास-ससुर से बात कर रहा था इसी बीच किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया. जिसके बाद शख्स घर का दामाद नहीं दानव की तरह बन गया.

दामाद ने सास-ससुर पर किया चाकुओं से हमला
पत्नी से हुए झगड़े को लेकर गुस्साए शख्स ने ससुराल में ही सास-ससुर पर चाकुओं से हमला कर दिया. घर की अन्य महिला ने बीच-बचाव की कोशिश की तो दामाद ने उस पर चाकु से हमला कर दिया. पूरा मोहल्ला चीख-पुकार से गूंज उठा. इस घटना में सास-ससुर और एक अन्य महिला घायल हो गए.

घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती
ग्रामीणों ने गंभीर रूप से घायलों के शिवराजपुर सीएससी शिवराजपुर सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया है. प्राथमिक उपचार के बाद घायलों का कानपुर हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

सूचना पर पहुंची पुलिस
सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच घटना की जांच शुरू कर दी है. मौके पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज किये जा रहे है. पुलिस ने आरोपियों पर उचित धाराओं में कार्रवाई की बात कही है.

घर में घुसकर दामाद द्वारा ससुरालियों पर जानलेवा हमले की यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है तो वहीं वैवाहिक संबंधों में तनाव के चलते हिंसा के मामले सामाजिक मूल्यों के पतन की ओर इशारा करते हैं.

