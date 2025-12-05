मौत के 6 हफ्ते बाद कब्र से निकला मुर्दा! हत्या या साजिश... खुद देगा गवाही; मोबाइल ने खोला ससुरालियों का राज

अंकित मित्तल/मुजफ्फरनगर: जिले के खतौली कोतवाली क्षेत्र में एक वसीम शेख नाम के शख्स का शव मौत के डेढ़ महीने बाद कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, ताकि यह साफ हो सके कि वसीम की मौत की असली वजह क्या थी. क्या है यह पूरा मामला आइये विस्तार से समझते हैं.

मृतक के ऊपर ससुराल में आकर रहने का दबाव- आरोप

दरसअल खतौली कोतवाली क्षेत्र की नई आबादी कॉलोनी निवासी वसीम शेख का निकाह गाजियाबाद जनपद की नशबंदी कॉलोनी निवासी सोनिया उर्फ सोनी के साथ हुआ था. आरोप है कि शादी के बाद से ही सोनिया और उसके परिवार वाले लगातार वसीम के ऊपर गाजियाबाद में मायके आकर रहने का दबाव बनाया करते थे, जिसके चलते आए दिन घर में होने वाले झगड़े को देखते हुए वसीम अपनी ससुराल के पास किराए के मकान पर अपने बच्चों को लेकर रहने लगा था.

संदिग्ध हालत में वसीम की मौत

आरोप ये भी है कि 20 अक्टूबर को वसीम के ससुराल वालों ने उसके घर फोन कर ये सूचना दी कि वसीम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, वसीम के परिजन जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि वसीम के गले पर किसी भी तरह का कोई निशान नहीं था. शक होने पर जब मृतक वसीम के परिजनों ने उसके ससुराल वालों से उसका मोबाइल फोन मांगा तो पहले तो उन्होंने फोन देने से आनाकानी की लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने वसीम का फोन उसके परिजनों को दे दिया लेकिन वह फोन फॉर्मेट करने के बाद दिया गया था.

बरहाल उस समय वसीम के परिजन उसके शव को खतौली लेकर आ गए थे जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया. लेकीन इस सब के चलते जब उसके परिजनों द्वारा वसीम के मोबाइल का बैकअप रिस्टोर किया गया तो उनके पैरों तले धरती निकल गई क्योंकि वसीम ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी सास और ससुराल वालों को बताया था. इसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. वसीम की मौत का राज जानने के लिए जहां उसके परिजनों द्वारा लोनी में उसके ससुराल वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया तो वहीं खतौली स्थित कब्रिस्तान से वसीम के शव को कब्र से बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, ताकि वसीम की मौत का राज उजागर हो सके.

मौत से पहले वसीम की रिकॉर्डिंग में क्या

आपको बता दें कि मरने से पहले वसीम ने जो रिकॉर्ड की थी उसमें उसने कहा था, "हां भाई शाहरुख , दुनिया से जाने लग रहा आज मैं, अपनी जिंदगी बढ़िया गुजरियो मेरे चक्कर में मत रहना की मर गया, जी गया, क्या कर दिया उसने और मां को ज्यादा सदमा मत देना जो वह परेशान हो ओर वो,बात उसकी ,उसकी ही वजह से मर रहा हूं मैं, आज इतना टॉर्चर कर दिया मैं घर से सुबह चला था 3:00 बजे आकर पहुंचा. मुझे इतना टॉर्चर किया कि मुझे यह कदम उठाना पड़ा. और मेरी मौत की जिम्मेदार वह और मेरी बहू और उसकी जो मां उन दोनों की बस बख्शीश नहीं होनी चाहिए. जैसे मैं ,रो रहा हूं.. अल्लाह ताला जो भी करेगा बेहतर करेगा, इन्हें जमानत भी नसीब नहीं होनी चाहिए. कि जमानत भी इनकी हो जाए. इस कदर मैं परेशान हो चुका मुझे पता है क्या-क्या मैं झेल रखा है. और क्या-क्या नहीं. इस कदर बदतमीज बहू लाकर दी थी. मौत का शहरा बांधा था मेरे को ,आदमी को इस कदर परेशान करना, इस कदर टॉर्चर करना. शायद कोई करे उसको अकल आएगी नहीं. इतनी बदतमीज औरत दुनिया के तख्ते पर ना मैंने देखी और ना देखूं. असली कारण मेरी बहू है मेरे मौत की जिम्मेदार मुझे मेरे बच्चों से भी दूर कर दिया मेरे बच्चे पता नहीं क्या करेंगे मैं पता नहीं कहां पहुंचुंगा. हर चीज से दूर हो चुका हूं. मुझे इस कदर औरत बदतमीज मिली है कि शायद किसी दुश्मन को भी ऐसी औरत ना मिलेय अल्लाह ताला इनके जनाजे कुंवारे ही उठा ले तो बढ़िया. मुझे इस कदर परेशान किया गया कभी मुझे शराबी बता दिया गया कभी मुझे नामर्द बता दिया गया. मैं कहां-कहां तक सहन करूंगा. यहां तक कि रात की भी बात मैंने वकील से कह दी थी कि नोटिस लगा दे छोड़कर आ जाएंगे. मुझे ज्यादा परेशान कर रखा है बिल्कुल मेरी लिमिट से बाहर जा चुका मामला. मैं सहमत नहीं हूं बिल्कुल भी इस चीज से इज्जतदार आदमी मरता है बेइज्जतदार जिंदा रह जाता है. इस बात का ख्याल रखियो अपने घर परिवार में खुश रहिए और मेरी तरफ से कोई ज्यादा गम ना करियो लेकिन मेरे बच्चे मेरे घर आजा बस इनकी जिंदगी में जमानत होने नहीं देनी. जहन्नुम नसीब करा देना दोनों मां-बेटी को. मैंने तुमसे इतनी बात कह दी बस इतनी कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं मेरी डेड बॉडी ले जाना उठाकर डेड बॉडी तुम्हें मिल ही जाएगी. ऐसी बात नहीं लोकेशन लगाओगे मोबाइल की मिल ही जाएगी. कहीं ना कहीं यही हूं मैं यहीं आकर मेरे साथ मामला ऐसा बना मेरा जीना हराम कर दिया. मैं फेरी पर जाने के लिए तैयार था चद्दर भी उठाने नहीं दी इस औरत ने. कहने लगी यहां बैठ जा जो भी करूंगी मैं करूंगी इस कदर बदतमीजी से बोली मुझे आज यह कदम उठाना पड़ा पुलिस और योगी जी से यही गुजारिश है कि इन औरतों को ऐसी सजा मिले की 7 नस्लें तलक याद रखें. इतनी खराब औरत शायद इतनी बदतमीज औरत इस धरती पर उतरी हो."

मामले पर प्रशासन का बयान

शव को कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने पर एसडीएम खतौली निकिता शर्मा ने बताया कि यह एक मुकदमा विचाराधीन होने के बाद जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुक्रम में आज यहां पर विधिवत एक शव निकाला गया है. जिसमें बाद में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की जाएगी.

