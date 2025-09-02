Hathras News: यूपी के हाथरस में अलीगढ़ रोड पर रुहेरी तिराहा स्थित पैराडाइज होटल में पुलिस ने छापेमारी की. इस दौरान होटल में 12 लड़के और 8 लड़क‍ियां आपत्तिजनक हालत में मिले. पुलिस ने सभी 20 लोगों को थाने लेकर गई. यहां लड़क‍ियों के परिजनों को बुलाकर सौंप दिया. पुलिस का कहना है कि जिले के ज्‍यादातर होटलों में युवक-युवतियां मिलने के लिए आते हैं. अब इन होटलों पर शिकंजा कसा जाएगा.

20 लड़के और लड़क‍ियां पकड़े गए

हाथरस पुलिस के मुताबिक, मंगलवार को सूचना मिली कि हाथरस गेट क्षेत्र के रुहेरी तिराहा स्थित पैराडाइस होटल में देह व्‍यापार का धंधा चल रहा है. इस पर सीओ सिटी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए. पुलिस की छापेमारी में 12 युवक और 8 युवती आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए. इनको हिरासत में लेकर लड़क‍ियों के परिजनों को सूचना दे दी गई. वहीं, 12 लड़कों को शांतिभंग में चालान कर दिया गया.

होटल की आड़ में देह व्‍यापार का काम

हाथरस पुलिस का कहना है कि जिले में होटल की आड़ में देह व्‍यापार का धंधा चल रहा है. होटल के बाहर ओयो का बोर्ड लगाकर युवक-युवतियों को म‍िलाने का काम किया जा रहा है. लंबे समय से देह व्‍यापार की शिकायतें मिल रही थीं. पुलिस ने होटल पर गलत काम पर रोक लगा दी है. इन होटलों पर रात में भी कमरे किराये पर देकर गलत काम कराया जा रहा है. पुलिस पैराडाइज होटल संचालक की तलाश में जुटी है.

