NIA Raid: दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में जांच ने पकड़ी रफ्तार, लखनऊ में डॉ. शाहीन के घर पर NIA की छापेमारी

NIA Raid in Lucknow: सोमवार सुबह लखनऊ में NIA की टीम ने डॉक्टर शाहीन सईद के घर पर छापा मारा. एनआईए की टीम शाहीन के घर वालों से उसके संपर्कों के बारे में पता लगा रही है.

Dec 01, 2025, 12:40 PM IST
Lucknow News: राजधानी लखनऊ के खंदारी बाजार क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सोमवार सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम दिल्ली बम कांड की मुख्य आरोपी डॉ शाहीन के घर पहुंची. एनआईए के अधिकारियों ने डॉ शाहीन के आवास पर छापेमारी की और घर की गहन तलाशी ली. दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस में NIA ने बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए लखनऊ और जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की. सूत्रों के मुताबिक कई डिजिटल सबूत कब्जे में लिए गए हैं. माना जा रहा है कि और भी गिरफ्तारियां  हो सकती है.

कश्मीर से लेकर लखनऊ तक आठ जगहों पर छापेमारी
दिल्ली धमाकों से जुड़े संदिग्धों की जांच के लिए सोमवार को एनआईए की टीमों ने कश्मीर से लेकर लखनऊ तक आठ जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की.  लखनऊ में एनआईए की टीम लखनऊ के खंदारी बाजार स्थित डॉ. शाहीन शाहिद के पिता के आवास पर जांच करने पहुंची. इस दौरान इलाके में काफी हलचल रही. बता दें कि दिल्ली धमाकों के मामले में जांच टीम ने लखनऊ में डॉ. शाहीन के परिजनों से पूछताछ की थी.  मौके पर स्थानीय पुलिस मौजूद रही.  एनआईए की टीम ने करीब छह घंटे तक डॉक्टर शाहीन के घर में रही और लोगों से पूछताछ की.

पहले भी हुई थी रेड-बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट की मास्टरमाइंड मानी जाने वाली डॉक्टर शाहीन सईद के घर एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम ने 11 नवंबर को भी रेड की थी. उस दिन एटीएस ने डॉक्टर परवेज के घर पर भी छापेमारी की थी. 

यूपी में एनआईए ने नवंबर के पहले हफ्ते में सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए डॉ. अदील अहमद राथर के आवास की भी तलाशी ली थी.  इन छापों का उद्देश्य 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी मॉड्यूल के नेटवर्क का पर्दाफाश करना है. व्हाइट-कॉलर' आतंकी मॉड्यूल का तात्पर्य ऐसे आतंकी समूहों से है जो पारंपरिक तरीकों के बजाय वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य सफेदपोश अपराधों के माध्यम से धन जुटाते हैं. गौरतलब हो कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में डॉ. शाहीन आरोपी है. शाहीन कई दिनों से NIA की हिरासत में है. शाहीन के साथ ही उसका भाई डॉक्टर परवेज भी एनआईए की हिरासत में है.

