/लखनऊ धीरेंद्र मर्डर केस: हत्या की डील में तय हुए थे मकान-दुकान, साजिशकर्ता ड्राइवर की पत्नी पूजा गिरफ्तार

नंदन श्रीवास्तव/लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में हुए कारोबारी धीरेंद्र प्रताप सिंह सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली हैं. पुलिस ने मामले की मुख्य साजिशकर्ता और धीरेंद्र के गिरफ्तार ड्राइवर रवि किशन उर्फ रवि तिवारी की पत्नी पूजा (28) को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी महिला की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक धीरेंद्र प्रताप सिंह की एक अंगूठी और ₹15,000 नकद भी बरामद किए हैं. शनिवार को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे सक्षम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.