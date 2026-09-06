/लखनऊ धीरेंद्र मर्डर केस: हत्या की डील में तय हुए थे मकान-दुकान, साजिशकर्ता ड्राइवर की पत्नी पूजा गिरफ्तार

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नंदन श्रीवास्तव/लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में हुए कारोबारी धीरेंद्र प्रताप सिंह सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली हैं. पुलिस ने मामले की मुख्य साजिशकर्ता और धीरेंद्र के गिरफ्तार ड्राइवर रवि किशन उर्फ रवि तिवारी की पत्नी पूजा (28) को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी महिला की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक धीरेंद्र प्रताप सिंह की एक अंगूठी और ₹15,000 नकद भी बरामद किए हैं. शनिवार को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे सक्षम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.
साजिश में केंद्रीय भूमिका
पुलिस जांच में सामने आया है कि पूजा न सिर्फ इस पूरी साजिश से वाकिफ थी, बल्कि हत्या के बदले मिलने वाले इनाम में मकान और दुकान चुनने की जिम्मेदारी भी उसी की थी.पुलिस के अनुसार, हत्या की पूरी योजना बनाने और सुपारी देने वाले सिंडिकेट से तालमेल बिठाने में पूजा की मुख्य भूमिका सामने आई है.
बैठकों में सीधी मौजूदगी
आरोपी महिला सुपारी देने वाले मास्टरमाइंड से लगातार संपर्क में थी. पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध ठिकानों पर बैठकों के दौरान उसकी प्रत्यक्ष मौजूदगी मिली है.
पूजा के पास से बरामदगी
पुलिस ने पूजा के कब्जे से मृतक धीरेंद्र प्रताप सिंह की अंगूठी और ₹15,000 नकद बरामद किए हैं. बताया जाता है कि गिरफ्तार अभियुक्ता पूजा मूल रूप से बाराबंकी जनपद के थाना जैतपुर अंतर्गत मानपुर डेहवा की रहने वाली है और वर्तमान में निलमथा के पटेल नगर में रह रही थी.
सुपारी देने वाला मास्टरमाइंड चिह्नित
पुलिस ने हत्याकांड के लिए सुपारी देने वाले मुख्य सूत्रधार और मास्टरमाइंड की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं.
पुलिस धीरेंद्र की राजनीतिक सक्रियता, संपत्तियों और आगामी चुनाव की तैयारियों से जुड़े रंजिश के तमाम पहलुओं की गहनता से कड़ियां जोड़ रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आ सकते हैं.
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