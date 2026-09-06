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लखनऊ धीरेंद्र मर्डर केस: हत्या की डील में तय हुए थे मकान-दुकान, साजिशकर्ता ड्राइवर की पत्नी पूजा गिरफ्तार

Dhirendra Pratap Singh Murder Case: लखनऊ के चर्चित धीरेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है! पुलिस ने हत्याकांड की मुख्य साजिशकर्ता और मुख्य आरोपी ड्राइवर रवि तिवारी की पत्नी पूजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 06, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:10 AM IST
लखनऊ धीरेंद्र मर्डर केस: हत्या की डील में तय हुए थे मकान-दुकान, साजिशकर्ता ड्राइवर की पत्नी पूजा गिरफ्तार
Image Credit: lucknow news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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