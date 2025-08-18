Meerut News: मेरठ में हिस्ट्रीशीटर ई-रिक्शा चालक की हत्या, जन्मदिन पार्टी में बुलाकर दोस्तों ने पीट-पीटकर मार डाला
Meerut News: मेरठ में हिस्ट्रीशीटर ई-रिक्शा चालक की हत्या, जन्मदिन पार्टी में बुलाकर दोस्तों ने पीट-पीटकर मार डाला

Meerut News:  गंगानगर के मीनाक्षीपुरम निवासी दिव्यांग ई-रिक्शा चालक अंकित उर्फ आदि गुर्जर की जन्मदिन पार्टी में पीटकर हत्या कर दी गई. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है

Aug 18, 2025
पारस गोयल/Meerut News: मेरठ के गंगानगर के मीनाक्षीपुरम में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां हिस्ट्रीशीटर ई-रिक्शा चालक अंकित उर्फ आदि गुर्जर की जन्मदिन पार्टी में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. अंकित के भाई अंकुर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई  कि शिवम पंडित, रोहन जाट और सूरज ने अपने पांच अज्ञात साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है. अंकित की हत्या में नामजद शिवम पंडित और सूरज को कोर्ट में पेश करने के बाद रविवार को जेल भेज दिया गया  है.  जबकि बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छह चोटें सामने आई हैं.

जानें पूरी घटना
अंकित को आखिरी बार रोहन जाट की जन्मदिन पार्टी में देखा गया था, जहां से वह रात 12:30 बजे के बाद लापता हो गया. पुलिस का दावा है कि जन्मदिन की पार्टी में अनुराग छिलौरा भी पहुंचा था, जिसकी अंकित से जेल से ही दुश्मनी चली आ रही थी.  अनुराग छिलौरा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंकित की बेस बॉल से पीटकर हत्या की थी. सभी ने उसे डंडे व ईटों से मारा पीटा और मरा समझकर गाड़ी में डालकर बिजनौर हाईवे पर निलोहा कट के पास फेंककर चले गए. पुलिस के मुताबिक शीघ्र ही शेष आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा. 

पत्नी ने किया था फोन
परिजनों के मुताबिक, अंकित की पत्नी दिव्या ने उसे रात आठ बजे फोन किया था.  दोस्त शिवम पंडित को फोन किया तो उसका नंबर भी नहीं लग रहा था. परिवार के लोगों ने काफी तलाश किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका. शुक्रवार सुबह 10 बजे दोस्त शिवम ने अंकित के परिजनों को फोन कर बताया कि रात में कुछ लड़कों ने अंकित और उसे गाड़ी में जबरन अगवा कर लिया था. उसे ट्रांसलेम कॉलेज के पास फेंककर आरोपी अंकित को ले गए थे.  परिजनों के अनुसार, रोहन जाट, शिवम पंडित उसके दोस्त थे.  रात में भी अंकित उन्हीं के साथ था.  रोहन जाट रजपुरा का है. शिवम इंचौली के सैनी गांव का है और परतापुर में किराए के मकान पर रहता है. जेल भेजा गया आरोपी शिवम पंडित भी गैंगस्टर है और उस पर कंकरखेडा, दौराला, मवाना में सात मुकदमें दर्ज हैं. 

अंकित का आपराधिक इतिहास
अंकित गंगानगर थाने का हिस्ट्रीशीटर था और 10 साल पहले मिल में काम करता. अंकित पर गंगानगर, दौराला, मेडिकल और कंकरखेडा थाने में 10 मुकदमे लूट और चोरी के दर्ज हैं. अंकित ई-रिक्शा चलाता था और गुरुवार सुबह 8 बजे घर से ई-रिक्शा लेकर निकला था. इसके बाद घर नहीं लौटा. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

सीओ मवाना संजय कुमार जायसवाल ने बताया कि मवाना खुर्द पुलिस चौकी चौकी से कुछ दूर पर हाईवे के किनारे शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे युवक का शव पड़ा हुआ मिला. शव की पहचान न होने पर पुलिस ने शव मोर्चरी भिजवा दिया.  शाम के समय गंगानगर के मीनाक्षीपुरम गली नंबर-4 निवासी अंकित के पिता कमल सिंह, भाई अंकुर आदि परिजन मवाना थाने पहुंचे.  परिजनों ने पुलिस को बताया कि अंकित गुरुवारसुबह से लापता है. परिजन मोर्चरी पहुंचे और शव की पहचान की. हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट 
 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित के शरीर पर छह गंभीर चोट आई हैं.  सभी चोट डंडों की हैं. कमर से नीचे पैरों तक उसकी डंडे से पिटाई की गई थी जिसमें जांघ की हड्डी भी टूटी मिली है.  पिटाई से उसकी मौत होना आया है.

