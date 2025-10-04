Advertisement
Shamli News: पत्नी की बेवफाई से ऐसा हुआ तंग, 4 बच्चों संग यमुना में लगाई छलांग, युवक ने बहन से रो-रोकर बयां किया अपना दर्द

Shamli Suicide Case: शामली में एक दर्दनाक हादसा हो गया है. जिले में पत्नी की बेवफाई से आहत होकर एक मजदूर ने अपने चार बच्चों के साथ यमुना नदी में छलांग लगा दी. उसने अपनी बहन को वीडियो भेजकर आत्महत्या के लिए पत्नी और उसके प्रेमी को जिम्मेदार ठहराया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 04, 2025, 12:58 PM IST
Shamli News
Shamli News

Shamli Suicide Case: शामली में एक मजदूर अपनी पत्नी की बेवफाई से ऐसा टूटा कि उसने अपने चार मासूम बच्चों के साथ यमुना में छलांग लगा दी. उसने नदी में कूदने से पहले वीडियो भी बनाया. इस वीडियो में उसने आत्महत्या के लिए पत्नी और उसके प्रेमी को जिम्मेदार ठहराया है. मजदूर कैराना कोतवाली क्षेत्र के मौहल्ला खैलकला का रहने वाला है. 

बच्चों और पिता की तलाश 
बताया जा रहा है कि पत्नी से युवक का झगड़ा चल रहा था. दो दिन से पत्नी अपने प्रेमी के साथ लापता थी. इसके चलते मजदूर सलमान (38) ने अपनी बेटी महक(12), शिफा(5), बेटे आयान(3) और आठ माह की बेटी इनायशा के साथ शुक्रवार दोपहर 12:00 बजे यमुना में छलांग लगा दी. इससे पहले उसने रो-रोकर वीडियो भी बनाया.

पत्नी और उसके प्रेमी पर आरोप
शनिवार सुबह जैसे ही वारदात का पता चला तो भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई. इसके बाद पुलिस और गोताखोर टीम ने बच्चों और पिता की तलाश शुरू कर दी. मजदूर की बहन गुलिस्ता ने बताया कि उसके दो भाइयों में सलमान बड़ा था. सलमान की पत्नी कई बार घर से चली गई थी. गुरुवार को भी पति-पत्नी के बीच में काफी झगड़ा हुआ, जिसके बाद सलमान की पत्नी घर से चली गई थी.

बहन को वीडियो बनाकर भेजा
रिपोर्ट्स की मानें तो शुक्रवार की सुबह सलमान घर से अपने बच्चों को लेकर काम करने की बात कहकर गई थी. दोपहर करीब 12 बजे सलमान ने अपने बच्चों के साथ वीडियो बनाकर भेजी थी, जिसमें उसने रोते कहा था कि वह अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर रहा है. हमारी सब की मौत की जिम्मेदार मेरी पत्नी और उसके प्रेमी है.

उसने ये भी कहा था कि महक बेटा हम सारे के सारे मर जायेंगे, हमारी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है बेटा तेरी अम्मी है बेटा , शाबिर, हारुण, इंतजार ,इश्तकार, अंजुम, इन्होंने सात दिन से हमारी जिंदगी खराब कर रखी है, हमारी मौत के जिम्मेदार ये लोग होंगे। सात माह से जिंदगी खराब कर रखी हमारी. 

वीडियो में रो-रोकर क्या कहा?
एक दूसरे वीडियो में उसने कहा था कि मुझे मौत का फैसला यूं लेना पड़ा इस औरत ने सात माह से मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है. न किसी सरकार से उम्मीद है न ही किसी से, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता. आगे के लिए कोई ऐसा नहीं करें, इसलिए मैंने पांच जिंदगी खतरे में डाली है. इस औरत ने दिन रात का जीना हराम कर रखा है, इसलिए यह हरकत की है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.
 
