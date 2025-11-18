Advertisement
लखनऊ में 21 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन बरामद, 2 महिलाएं गिरफ्तार, दिल्ली ले जाई जा रही थी नशे की खेप

Lucknow News: राजधानी लखनऊ से 21 करोड़ से ज्यादा की कीमत की हेरोइन की खेप पकड़ी गई है. DRI की टीम ने नशे की इस बड़ी खेप के साथ दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 18, 2025, 10:31 PM IST
Lucknow:  लखनऊ चारबाग़ रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को हेरोइन की एक बड़ी खेप जब्त की गई.  राजस्व खूफिया निदेशालय ((Directorate of Revenue Intelligence)की टीम  ने गोपनीय सूचना के आधार पर  3.110 kg हेरोइन जब्त की, जिसकी कीमत करीब ₹21.77 करोड़ बताई जा रही है. 

राजस्व खूफिया निदेशालय की टीम को लखनऊ में मंगलवार 18 नवंबर की सुबह एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई. गोपनीय सूत्रों की सूचना पर टीम ने लखनऊ के चार बाग स्टेशन से दो महिला यात्रियों से 3.110 kg हेरोइन जब्त की. 

जब्त की गई हेरोइन की कीमत करीब ₹21.77 करोड़ 
DRI अधिकारियों को न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली की ओर यात्रा कर रही दो महिला यात्रियों के पास मादक पदार्थ होने की सूचना मिली थी. प्राप्त सूचना के आधार पर, अधिकारियों की टीम ने रेलवे स्टेशन पर निगरानी रखी और ट्रेन के आगमन पर संदिग्ध यात्रियों की गुप्त रूप से पहचान की. जांच के दौरान दोनों यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई, जिसमें उनके सामान के भीतर छिपाकर रखे गए कई पैकेट बरामद हुए.  इस प्रकार कुल 3.110 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर जब्त की गई. डीआरआई अधिकारियों ने जब इन पैकटों मिले सफेद पाउडर की जांच की तो पाया कि ये नशीला पदार्थ हेरोइन था. जब्त मादक पदार्थ (हेरोइन) का अवैध बाजार में अनुमानित मूल्य लगभग ₹21.77 करोड़ है. 

गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ जारी
अधिकारियों ने बताया कि करोड़ों की हेरोइन के साथ पकड़ी गई महिलाओं से पूछताछ हो रही है, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस तस्करी के पीछे कौन लोग शामिल हैं. उन्होंने इस हेरोइन की खेप कहां से प्राप्त की थी और उसे कहां पर सप्लाई करने की योजना थी. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन-कौन लोग सक्रिय हैं. 

हेरोइन एक अत्यंत नशीला और खतरनाक मादक पदार्थ है, जिसका दुरुपयोग गंभीर स्वास्थ्य एवं सामाजिक जोखिम उत्पन्न करता है. 

