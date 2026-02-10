Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3104125
Zee UP-UttarakhandUP Crime

Lucknow News: कुकीज के डिब्बों में बैंकॉक से लखनऊ लाया जा रहा था हाइड्रोपोनिक गांजा, एयरपोर्ट से करोड़ों की ड्रग्स बरामद

Lucknow News: लखनऊ के अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर  दो करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद की है.  यात्री ने इस हाइड्रोपोनिक वीड को अपने लगेज में रखे पैक्ड बिस्कुट के डिब्बों में छिपाया हुआ था.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 10, 2026, 08:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lucknow News
Lucknow News

Lucknow News:  उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है. चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर लगभग 2 करोड की ड्रग्स पकड़ी गई है.  सीमा शुल्क और एयर इंटेलिजेंस की टीम ने बैंकॉक से आए एक यात्री को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 2.05 करोड़ रुपये का हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया है. यात्री को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

कुकीज़ के डिब्बों में  'हरा नशा'
बैंकॉक से लखनऊ आने वाली फ्लाइट संख्या FD-146 से इसे तस्करी कर लाया गया.  अधिकारियों को मुखबिरों से इसकी सूचना पहले मिल चुकी थी.  इसी इनपुट के आधार पर संदिग्ध यात्री को रोककर उसकी तलाशी ली गई. यह नशा बिस्कुट के डिब्बों में छिपाकर रखा गया था. यात्री के पास बरामद हुई ड्रग्स ट्राली बैग के अन्दर 8 टिन बाक्स में पाई गई. ड्रग्स का कुल वजन 5 किलो 88 ग्राम बताया जा रहा है. 

अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में  इसकी कीमत लगभग 2.05 करोड
अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में  इसकी कीमत लगभग 2.05 करोड है. मौके पर मौजूद फील्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट से जब इसकी जांच की गई, तो पुष्टि हुई कि यह उच्च गुणवत्ता वाला हाइड्रोपोनिक गांजा (Marijuana) है. एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत यात्री को गिरफ्तार किया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जानिए क्या होता है हाइड्रोपोनिक गांजा?
यह साधारण गांजे से काफी अलग और महंगा होता है. इसे बिना मिट्टी के, केवल पोषक तत्वों से भरपूर पानी और नियंत्रित तापमान में उगाया जाता है. अपनी उच्च गुणवत्ता और अधिक नशा होने के कारण विदेशी बाजारों और हाई-प्रोफाइल पार्टियों में इसकी काफी डिमांड रहती है.

2 करोड़ रुपये मूल्य का सोना लावारिस हालत में मिला
राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लगभग दो करोड़ रुपये मूल्य का सोना लावारिस हालत में मिला. यह बरामदगी 5 फरवरी को जेद्दा से आई अंतरराष्ट्रीय उड़ान में हुई. विमान की एक यात्री सीट के नीचे छिपाकर रखा गया यह सोना सफाई कर्मचारियों की नजर में आया, जिसके बाद पूरे एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया.

Meerut News: मेरठ में चल रहा था दवाओं का काला धंधा, 55 लाख की नशीली दवाएं बरामद, गोदाम मालिक गिरफ्तार

Hapur News: कार रोककर बदमाशों ने ताने हथियार, बाल-बाल बचे पूर्व मंत्री मदन चौहान, आरोपी फरार

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Lucknow newsLucknow airport

Trending news

uttarakhand weather update
चमोली समेत इन 8 जिलों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, हरिद्वार-ऊधम सिंह नगर में कोहरा
UP budget session
UP Breaking News Live: यूपी के बजट सत्र का आज दूसरा दिन, बाराबंकी दौरे पर CM योगी, पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Hapur News
कार रोककर बदमाशों ने ताने हथियार, बाल-बाल बचे पूर्व मंत्री मदन चौहान, आरोपी फरार
Noida International Airport
UP को मिलने वाला है 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल से लेकर रनवे तक का काम हुआ पूरा
Vrindavan Corridor
बांके बिहारी कॉरिडोर को मिली रफ्तार, ठाकुरजी के नाम हुईं 7 संपत्तियां
Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज के भक्तों को बड़ी राहत! वृंदावन वाले बाबा का दर्शन पाना और भी आसान
Shamli news
दो नए गुजराती देश तोड़ रहे हैं... सस्पेंडेड अलंकार अग्निहोत्री का PM-शाह पर हमला
jalaun news
जालौन में BLO ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, मानसिक उत्पीड़न और धमकी का आरोप
Abdul Rahman murder
राम मंदिर उड़ाने की साजिश रचने वाले की हत्या, फरीदाबाद जेल में आधी रात भिड़े दो कैदी
kanpur lamborghini accident
लेम्बोर्गिनी कार हादसे का वीडियो सामने आया, शिवम मिश्रा को बचाने वाले पर गिरी गाज