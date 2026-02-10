Lucknow News: कुकीज के डिब्बों में बैंकॉक से लखनऊ लाया जा रहा था हाइड्रोपोनिक गांजा, एयरपोर्ट से करोड़ों की ड्रग्स बरामद

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है. चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर लगभग 2 करोड की ड्रग्स पकड़ी गई है. सीमा शुल्क और एयर इंटेलिजेंस की टीम ने बैंकॉक से आए एक यात्री को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 2.05 करोड़ रुपये का हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया है. यात्री को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

कुकीज़ के डिब्बों में 'हरा नशा'

बैंकॉक से लखनऊ आने वाली फ्लाइट संख्या FD-146 से इसे तस्करी कर लाया गया. अधिकारियों को मुखबिरों से इसकी सूचना पहले मिल चुकी थी. इसी इनपुट के आधार पर संदिग्ध यात्री को रोककर उसकी तलाशी ली गई. यह नशा बिस्कुट के डिब्बों में छिपाकर रखा गया था. यात्री के पास बरामद हुई ड्रग्स ट्राली बैग के अन्दर 8 टिन बाक्स में पाई गई. ड्रग्स का कुल वजन 5 किलो 88 ग्राम बताया जा रहा है.

अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 2.05 करोड

अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 2.05 करोड है. मौके पर मौजूद फील्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट से जब इसकी जांच की गई, तो पुष्टि हुई कि यह उच्च गुणवत्ता वाला हाइड्रोपोनिक गांजा (Marijuana) है. एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत यात्री को गिरफ्तार किया गया है.

जानिए क्या होता है हाइड्रोपोनिक गांजा?

यह साधारण गांजे से काफी अलग और महंगा होता है. इसे बिना मिट्टी के, केवल पोषक तत्वों से भरपूर पानी और नियंत्रित तापमान में उगाया जाता है. अपनी उच्च गुणवत्ता और अधिक नशा होने के कारण विदेशी बाजारों और हाई-प्रोफाइल पार्टियों में इसकी काफी डिमांड रहती है.

2 करोड़ रुपये मूल्य का सोना लावारिस हालत में मिला

राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लगभग दो करोड़ रुपये मूल्य का सोना लावारिस हालत में मिला. यह बरामदगी 5 फरवरी को जेद्दा से आई अंतरराष्ट्रीय उड़ान में हुई. विमान की एक यात्री सीट के नीचे छिपाकर रखा गया यह सोना सफाई कर्मचारियों की नजर में आया, जिसके बाद पूरे एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया.

