अमेठी में पुलिस और गौकशों में मुठभेड़, शातिर बदमाश जावेद के पैर में लगी गोली

Amethi Encounter: अमेठी में देर रात गोकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस पर गौकश ने फायरिंग शुरू कर दी.पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गोकश जावेद के पैर में गोली लगी जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसका एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा. घायल गौकश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गौकश पर गैंगेस्टर समेत 11 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. मौके से पुलिस ने तमंचा,कारतूस, मोटरसाइकिल चापड़ समेत गौवध के उपकरण बरामद हुए हैं.

जगदीशपुर थाना क्षेत्र का मामला

दर्शनीय पूरा मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के गौहर का पूर्व नया पुरवा गांव के पास का है. जहां देर रात पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग गोकशी करने वाले हैं. मुखबिर से सूचना मिलते ही हरकत में आई जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची. देखा तो दो व्यक्ति अंधेरे में कुछ सामानों को रख रहे हैं. पुलिस द्वारा इन लोगों की घेराबंटी की गई तो एक ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी.

जवाबी फायरिंग में लगी गोली

पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक के पैर में गोली लगी. जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया. घायल गोगास की पहचान जावेद पुत्र अजीत निवासी गौहर का पुरवा उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके से पुलिस को तमंचा एक जिंदा कारतूस खोखा प्लास्टिक की बोरी लकड़ी काठीजा दो रस्सी चाकू और चपड़ बरामद हुआ है.

अपर पुलिस अधीक्षक का क्या कहना?

पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि थाना अध्यक्ष जगदीशपुर को सूचना मिली थी कि कुछ लोग गौहर का पुरवा गांव के पास गावत करने वाले हैं. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें जावेद को गोली लगी है जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया. जावेद पर 11 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.