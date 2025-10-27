Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2976909
Zee UP-UttarakhandUP Crime

अमेठी में पुलिस और गौकशों में मुठभेड़, शातिर बदमाश जावेद के पैर में लगी गोली

Amethi News: अमेठी जिले में पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है. शातिर बदमाश पर 11 गंभीर मामले दर्ज हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 27, 2025, 11:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amethi News
Amethi News

Amethi Encounter: अमेठी में देर रात गोकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस पर गौकश ने फायरिंग शुरू कर दी.पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गोकश जावेद के पैर में गोली लगी जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर उसका एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा. घायल गौकश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गौकश पर गैंगेस्टर समेत 11 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. मौके से पुलिस ने तमंचा,कारतूस, मोटरसाइकिल चापड़ समेत गौवध के उपकरण बरामद हुए हैं.

जगदीशपुर थाना क्षेत्र का मामला
दर्शनीय पूरा मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के गौहर का पूर्व नया पुरवा गांव के पास का है. जहां देर रात पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग गोकशी करने वाले हैं. मुखबिर से सूचना मिलते ही हरकत में आई जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची. देखा तो दो व्यक्ति अंधेरे में कुछ सामानों को रख रहे हैं. पुलिस द्वारा इन लोगों की घेराबंटी की गई तो एक ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी.

जवाबी फायरिंग में लगी गोली
पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक के पैर में गोली लगी. जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया. घायल गोगास की पहचान जावेद पुत्र अजीत निवासी गौहर का पुरवा उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके से पुलिस को तमंचा एक जिंदा कारतूस खोखा प्लास्टिक की बोरी लकड़ी काठीजा दो रस्सी चाकू और चपड़ बरामद हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

अपर पुलिस अधीक्षक का क्या कहना?
पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि थाना अध्यक्ष जगदीशपुर को सूचना मिली थी कि कुछ लोग गौहर का पुरवा गांव के पास गावत करने वाले हैं. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें जावेद को गोली लगी है जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया. जावेद पर 11 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

TAGS

Amethi news

Trending news

Amethi news
अमेठी में पुलिस और गौकशों में मुठभेड़, शातिर बदमाश जावेद के पैर में लगी गोली
hamirpur news
पक्की सड़क न होने से प्रसव पीड़ा में कराहती बहू को बैलगाड़ी से अस्पताल ले गया ससुर
Lucknow closed
लखनऊ में 28 अक्टूबर को स्कूल-कॉलेज, दफ्तर सब बंद रहेंगे, डीएम ने जारी किए आदेश
Lucknow news
लखनऊ में कर्नाटक के पूर्व DGP के घर चोरों का तांडव, लाखों की नकदी-गहने गायब
Sambhal
अगर हिम्मत है तो.....सपा सांसद बर्क का साध्वी प्राची के बयान पर बड़ा पलटवार
Lucknow news
लखनऊ के रेलवे हॉस्पिटल में भीषण आग, CCU में भर्ती सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला गया
Lucknow news
लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे रोकने के लिए लगेंगी आधुनिक डिवाइस, रोड चुनने की कवायद शुरू
up accident
झांसी में ट्रैक्टर ट्राली पलटी, एक महिला की मौत,जवारे लेकर रतनगढ़ जा रहे थे श्रद्धालु
Moradabad hotel fire
बारात में आतिशबाजी की चिंगारी ने लगाई भीषण आग,परिवार पांचवी मंजिल से कूदा,1 की मौत
uttarakhand rain alert
उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश,चमोली में ठंड से जमी झील