यूपी के दो जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, मुठभेड़ में मासूम से दुष्कर्म और हत्यारोपी के पैर में लगी गोली

UP Encounter News: यूपी में अपराध के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है. इसी को लेकर गाजियाबाद और संत कबीर नगर जिले में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने तीन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गाजियाबाद में हत्या के दो आरोपी एनकाउंटर में दबोचे गए. वहीं संत कबीर नगर जिले में सात साल के मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोपी पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ. आरोपी के पैर में गोली लगी. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

गाजियाबाद में हत्या के दो आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़

गाजियाबाद के थाना अंकुर विहार पुलिस ने मुठभेड़ में 25-25 हजार के दो ईनामी बदमाश अफसर और शहजाद को गिरफ्तार किया. मुठभेड़ में अफसर के पैर में गोली लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने इन दोनों के कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल, 1 अवैध तमंचा, 1 खोखा कारतूस व 1 जिन्दा कारतूस बरामद किया.

क्या बोले एसीपी?

एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि थाना अंकुर विहार पुलिस टीम दिल्ली सहारनपुर हाईवे की सर्विल लेन गढी कट्टैया कट से आगे खाली प्लाट के पास चैकिंग कर रही थी। चैकिंग के दौरान सूचना मिली कि डाबर तालाब क्षेत्र में गोली मारकर हत्या करने वाले दो व्यक्ति एक मोटरसाईकिल पर सवार होकर गढी कट्टैया की तरफ से सभापुर अण्डरपास की तरफ जा रहे है. सूचना पर थाना अंकुर विहार पुलिस ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे की सर्विल लेन पर चैकिंग करने लगी.

एक बदमाश के पैर में लगी गोली

तभी एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति सवार होकर गढी कट्टैया की तरफ से सभापुर अण्डरपास की तरफ आते हुये दिखाई दिये. दोनों को रुकने का इशारा किया तो मोटरसाईकिल नहीं रोक कर पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए मोटरसाईकिल मोड कर खाली प्लाट की तरफ भागने लगे. पुलिस ने फायरिंग की तो मोटरसाईकिल के पीछे बैठे व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में तथा दूसरे व्यक्ति को भी मौके पर गिरफ्तार किया गया.

आरोपियों पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे

नाम पता पूछने पर पुलिस मुठभेड में घायल अभियुक्त ने अपना नाम अफसर तथा दूसरे अभियुक्त ने अपना नाम शहजाद बताया. दोनों अभियुक्त 25-25 हजार के ईनामिया हैं. पुलिस मुठभेड में घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है. गिरफ्तार अभियुक्तों ने 11 दिसंबर 2025 को एसएलएफ वेद विहार डीएलएफ निवासी शिवम उर्फ लालू की गोली मारकर हत्या की थी. अफसर पर लूट व चोरी के अलग-अलग राज्यों में करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज है.

सन्तकबीरनगर में सात साल के मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़

सन्तकबीरनगर जिले में पुलिस ने सात साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के दौरान आरोपी युवक के पैर में गोली लगी है जिससे वह घायल हो गया. पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, एक कारतूस एक खोखा बरामद किया है. आरोपी ने रविवार की शाम धनघटा थाना क्षेत्र के एक गांव के मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था.

मुठभेड़ में हुआ घायल

मामले की सूचना पर मौके पहुची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी थी. सोमवार की भोर में आरोपी के धनघटा थाना क्षेत्र के सियर कला गांव के पास छिपे होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया. जिसके बाद जवाबी कार्यवाई में पुलिस ने गोली चलाई. पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया. मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने जुर्म को कुबूल किया और हाथ जोड़, कान पकड़कर कर माफी मांगता रहा. एसपी ने पुलिस टीम को 25 हजार का इनाम देने की घोषणा की है.