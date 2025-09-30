यूपी के 5 जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, मऊ से गाजियाबाद तक पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचे आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश

UP Encounter News: उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ यूपी पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा' जारी है. गाजियाबाद से लेकर मऊ तक मुठभेड़ में आधा दर्जन से ज्यादा शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं. इनमें से कई का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है. एनकाउंटर में बदमाशों के पैर में लोगी लगी. जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

गाजियाबाद मुठभेड़: 40 मुकदमों वाला बदमाश गिरफ्तार

गाजियाबाद के विजयनगर थाना पुलिस ने बीती रात शातिर अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा. पुलिस रायल टावर के पास चेकिंग कर रही थी तभी बाइक सवार दो युवकों ने रोकने पर भागने की कोशिश की. पीछा करने पर उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई. आत्मसमर्पण के लिए चेतावनी देने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.

आरोपी गिरफ्तार

जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी आकाश कौशिक (30) घायल हो गया जबकि उसका साथी सौरभ (26) मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया. घायल को एमएमजी हॉस्पिटल भेजा गया है. पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि वे एनसीआर क्षेत्र में बाइक चोरी कर चैन, मोबाइल और पर्स लूटते थे. हाल ही में 22 सितंबर को बीकानेर स्वीट्स के पास चैन स्नैचिंग की वारदात भी इन्हीं ने की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

दर्ज हैं 40 मुकदमे

आकाश कौशिक पर अकेले करीब 40 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में 9 और दिल्ली में 31 केस पंजीकृत हैं. उसका साथी सौरभ भी 5 मुकदमों में वांछित है. पुलिस का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी से इलाके में लगातार हो रही लूट-चोरी की वारदातों पर बड़ी रोक लगेगी.

उन्नाव में पुलिस और हिस्ट्रीशीटर के बीच मुठभेड़

उन्नाव जिले में पुलिस और हिस्ट्रीशीटर के बीच मुठभेड़ हो गई. बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. बीती देर रात पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान कार सवार युवकों ने पुलिस को देखकर भागना शुरू कर दिया. पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो फायर झोंक दिया. घायल हिस्ट्रीशीटर धीरज पर 17 मुकदमे दर्ज हैं. हिस्ट्रीशीटर के साथ एक अन्य आरोपी विजय भी गिरफ्तार हुआ है.

झांसी पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़

झांसी में सीपरी थाना क्षेत्र के ग्राम भोजला भरारी फार्म तिराहा नहर पुलिया के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिनके नाम राहुल यादव और नरेंद्र यादव है. दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया.

जवाबी फायरिंग में लगी गोली

पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गये, पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, पुलिस की गिरफ्त आये दोनों बदमाशों पर इनाम घोषित है. 8 सितंबर को अरविंद यादव की हत्या करके राहुल और नरेन्द्र अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे. इस हत्याकांड में शामिल 14 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है. बदमाशों के कब्जे से दो तमंचा और कारतूस बरामद हुए है. दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

औरैया: पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार

औरैया पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है.अछल्दा थाना पुलिस और एसओजी के संयुक्त ऑपरेशन में वाहन चेकिंग के दौरान हत्या के आरोपी दो बदमाशो के साथ मुठभेड़ हो गई.दरअसल हत्या और हत्या के आरोपी के भागने की फिराक की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने अछल्दा के पास तुर्कपुर बंबा पर चेकिंग अभियान चलाया.

पुलिस पर की फायरिंग

बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो वह बाइक तेजी से मोड कर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की सर्विस रोड पर जाने के दौरान गिर गया. बाइक सवार बदमाशों ने गिरते ही अपने तमंचे से पुलिस टीम के ऊपर फायर कर दिया पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की जिसमें एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी और वह गिर गया.

हत्या केस में फरार थे आरोपी

घायल बदमाश के पास जाकर पुलिस ने पूछता की तो उसने अपना नाम गौतम पुत्र मोतीलाल दूसरे बदमाश ने अपना नाम सुखदेव पुत्र रामला निवासी गोटला अछल्दा औरैया बताया. अभी 4 दिन पहले युवक की हुई हत्या के मामले में यह दोनों बदमाश फरार चल रहे थे. इन दोनों बदमाशों के ऊपर कई मुकदमे पंजीकृत है पुलिस ने इसके पास से दो देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है. घायल बदमाश गौतम को सामुदायिक स्वास्थ्य अछल्दा में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत सामान बताई जा रही है.

मऊ में ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी

मऊ में ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है. मुठभेड़ में 15 हजार का इनामी शातिर लुटेरा मुठभेड़ में घायल हुआ है. मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी. बदमाश पर गैंगस्टर सहित एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. बदमाश सरायलखनसी थाना क्षेत्र के कोटवा गाँव का रहने वाला है. मोहम्दाबाद गोहना थाना क्षेत्र अंतर्गत मुठभेड़ हुई.