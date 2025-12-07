Advertisement
यूपी में एनकाउंटर ताबड़तोड़! अमेठी से गाजियाबाद तक कई कुख्यात हुए लंगड़े

UP Encounter: यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी हैं. अमेठी से लेकर फिरोजाबाद और गाजियाबाद तक पुलिस मुठभेड़ में कई शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हुए. बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है.

 

Dec 07, 2025, 02:44 PM IST
UP Police Encounter
UP Police Encounter

UP Encounter:  अमेठी में देर रात पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई.मुठभेड़ में एक लुटेरे पर में गोली लगी इसके बाद पुलिस ने तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया. घायल लुटेरे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.लुटेरों के पास में भारी मात्रा में चांदी के जेवरात, तमंचा ,मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है.यह सभी लुटेरे कुछ दिनों पहले हुए सर्राफा व्यवसायी से लूट की घटना में वांछित थे.

मोहनगंज थाना क्षेत्र का मामला
दरअसल ये पूरा मामला मोहनगंज थाना क्षेत्र के चिनगाही मोड़ के पास का है जहां बीती रात चेकिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 1 दिसंबर को सर्राफा व्यवसाई घनश्याम सोनी से हुई लूट की घटना में शामिल लुटेरे जेवरातों का बंटवारा करने के लिए मौजूद हैं.सूचना मिलते ही हरकत में आई मोहनगंज पुलिस और एसओजी टीम मौके पर पहुंची जहां पुलिस को आता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लगी गोली
पुलिस की जवाबी फायरिंग में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले आकाश विश्वकर्मा पुत्र भरत विश्वकर्मा के पैर में गोली लगी.इसके बाद पुलिस ने दो अन्य बदमाशों अंकित विश्वकर्मा पुत्र प्रवेश वर्मा और शिवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ सत्यम सिंह पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया.लुटेरों के पास से भारी मात्रा में चांदी के जेवरात, तमंचा,मोबाइल फोन और एक स्प्लेंडर मोबाइल मोटरसाइकिल,चाभी का गुच्छा बरामद हुई.

सर्राफा व्यापारी से की थी लूट
पूछताछ में अभियुक्त आकाश वर्मा ने बताया कि पहले वह जेल गया था जहां से वह छूट कर आया इसके बाद उसे एक व्यक्ति से जानकारी मिली कि एक सुनार ने दुकान खोली है और उम्र दराज होने के साथ वह दिव्यांग है .जिसके बाद बदमाशों ने उसकी रेकी शुरू कर दी. कई दिनों तक चली रेकी के बाद बदमाशों ने असलहे के दम पर सर्राफा व्यवसाय से जेवरातों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए. 

क्या बोले एसपी?
पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि देर रात पुलिस को सूचना मिली थी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी.आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है मामले में अन्य विधिक करवाई की जा रही है.

प्रतापगढ़ में पुलिस-अपराधी की मुठभेड़
प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा क्षेत्र में शनिवार रात पुलिस और फरार अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई. यह मुठभेड़ भीखमपुर नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान हुई, जिसमें गोवध, हत्या का प्रयास और पशु क्रूरता अधिनियम के मामलों में वांछित अपराधी ओंकारनाथ पुत्र पाहीलाल, निवासी उदईपुर को पुलिस की जवाबी फायरिंग में दाहिने पैर में गोली लगी. पुलिस ने घायल अपराधी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.घायल ओंकारनाथ को इलाज के लिए जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया है, जहां उसका उपचार जारी है.

गाजियाबाद में 20 हजार का इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार
गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में 20,000 का इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है इस मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है. पूछताछ में बदमाश का नाम आदिल पता चला है जो की गाजियाबाद,नोएडा, दिल्ली और तमाम इलाकों में लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है उसके ऊपर लगभग 34 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं.

मुखबिर से यह सूचना मिली थी कि बदमाश मुरादनगर इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंच सकता है. पुलिस ने तभी से चेकिंग शुरू कर दी. चेकिंग के दौरान ही पुलिस को एक मोटरसाइकिल पर संदिग्ध युवक आता हुआ दिखाई दिया. पुलिस ने जब उसे रोकने का इशारा किया तो उसने दूसरी दिशा में अपनी मोटरसाइकिल को भगाना शुरू कर दिया आगे जाकर उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई. जिसके बाद पुलिस ने उसे बहादुरी का परिचय देते हुए पकड़ने का प्रयास किया लेकिन उसने तभी अपने पास रखे तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया

जवाबी कार्रवाई करते हुए मौके पर मौजूद दोनों इंस्पेक्टर्स ने गोली चलाई जिससे बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी. फिलहाल बदमाश आदिल को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

फिरोजाबाद में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़
फिरोजाबाद जिले के पचोखरा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से एसओजी के साथ मिलकर देर रात निहाल सिंह की पुलिया के पास दो अभियुक्त इकट्ठा हुए तथा किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे. सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश दी. जहां पुलिस टीम को दो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिये. संदिग्ध व्यक्तियों में से एक ने पुलिस टीम को देखते ही पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया. पुलिस टीम द्वारा खुद को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ की गयी जबावी फायरिंग में एक संदिग्ध व्यक्ति के पैर में गोली लग गयी. अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है. वहीं दूसरा संदिग्ध व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी के लिए दो टीमें दबिश दे रही हैं.

UP Encounter

