प्रयागराज से प्रतापगढ़ तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर, मुठभेड़ में गौतस्कर और नाबालिग से रेप के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार

UP Encounter: यूपी में अपराध के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है. इस अभियान के जरिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों में शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं. प्रयागराज से लेकर प्रतापगढ़ जिले में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. एनकाउंटर में कई बदमाश गोली लगने से घायल हुए. जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

प्रयागराज में हाफ एनकाउंटर

प्रयागराज के कोरांव इलाके में पुलिस और गौतस्कर के बीच मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में पुलिस ने कुख्यात गौतस्कर मोहम्मद जिशान को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ के दौरान गौतस्कर के पैर में गोली लगी है, घायलावस्था में इलाज के लिए गौतस्कर को अस्पताल भेजा गया है. घटना उस समय हुई जब पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस ने गौतस्कर को रोकने का प्रयास किया तो गौतस्कर पुलिस पर तमंचे से फायरिंग कर भागने का प्रयास किया.

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने घेराबंदी करके गौतस्कर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद जीशान काफी समय से अवैध गौतस्करी में शामिल है. मुठभेड़ में गिरफ्तारी के बाद इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. अभियुक्त को इलाज के बाद जेल भेजा जाएगा, गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रतापगढ़ में पुलिस और 25 हजार इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़

प्रतापगढ़ जिले में पुलिस और 25 हजार इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. आरोपी जावेद अली के पैर में गोली लगी है. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. आरोपी ने मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था. पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने चार टीमें गठित की थीं.

दूसरे दिन आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर परिजन समेत व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया था. आमपुर मोड के पास चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की. पुलिस की जवाबी फायरिंग में मासूम के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी जावेद के पैर में गोली लगी. मामला प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र का है.

कानपुर में 5 चोर गिरफ्तार

कानपुर गोविंद नगर के बड़ी मोबाइल शॉप पर 60 लाख के मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का कानपुर पुलिस कमिश्नर ने पर्दाफाश कर दिया है. चोरी करने वाले चोरों के गिरोह में कानपुर के साथ ही बिहार और नेपाल के शातिर चोर शामिल थे. चोरों ने गोविंद नगर से मोबाइल चोरी करने के बाद नेपाल में सभी मोबाइलों को बेचा था. पुलिस कमिश्नर मंगलवार रात में पूरी घटना का खुलासा किया.

गिरफ्तारी के लिए गठित हुई थीं 5 टीमें

कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि गोविंद नगर थाना क्षेत्र में नीरज बलेचा की कृष्णा मोबाइल शॉप से 7 दिसंबर को 60 लाख के मोबाइल चोरी हुए थे. शातिर चोर दुकान से फोल्ड समेत अन्य 113 महंगे मोबाइल चोरी करके ले गए थे. गोविंद नगर पुलिस मामले में रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू की थी। चोरी का खुलासा करने के लिए तीन टीमों का गठन किया गया था. टीम ने 17 दिनों से लखनऊ, कानपुर, पटना, नेपाल के बीरगंज, बिहार पश्चिमी चंपारण घोड़ासहन समेत अन्य ठिकानों पर दबिश दे रही थी. पुलिस ने मामले में पांच शातिरों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है.

कई बड़ी चोरियों को दे चुके अंजाम

पकड़ा गया शातिर चोर कृष्णा नेपाल का रहने वाला है. एक व्यक्ति सोहेल अहमद कानपुर का है. तीन आरोपी मुकेश राम व मोबीन व प्रमोद पासवान थाना घोड़ासहन ईस्ट चंपारण बिहार के रहने वाले हैं. इस गिरोह ने अभी तक मुंबई, हरियाणा, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, कानपुर प्रयागराज, अयोध्या की बड़ी-बड़ी चोरियों को अंजाम दिया है. गैंग ने रोलेक्स घड़ियों, लैपटॉप, कैमरा महंगे मोबाइल फोन अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकानों में चोरी करता है. चोरी के माल को बीरगंज नेपाल में बेचते हैं. पुलिस ने कृष्णा मोबाइल शॉप से चोरी किए गए मोबाइलों में फोल्ड S7 सैमसंग गैलेक्सी एस 23, एस सैमसंग अल्ट्रा 25 आईफोन व अन्य महंगे मोबाइल बरामद किया है.