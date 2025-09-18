यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, इन जिलों में गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट, मुठभेड़ में कई बदमाश गिरफ्तार

UP Encounter News: उत्तर प्रदेश में बलिया से लेकर प्रतापगढ़ और फिरोजबाद तक कई जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंर हुए है. मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर बदमाशों को दबोचा है. बलिया में शराब लूट कांड के आरोपी के पैर में गोली लगी. जबकि फिरोजाबाद में मुठभेड़ के दौरान ई-रिक्शा चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है.

बलिया में शराब लूट कांड के आरोपी का एनकाउंटर

बलिया पुलिस की शराब लूट कांड के अभियुक्त के साथ हुई मुठभेड़ हो गई. बलिया के दोकटी थाना के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और लालगंज के बीच कंपोजिट शराब की दुकान पर 13 सितंबर अंग्रेजी शराब से भरी पिकअप को लूटने की घटना हुई थी. मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया.

पुलिस पर किया फायर, जवाबी फायरिंग में लगी गोली

खुद को गिरता देख अभियुक्त ने पुलिस पर फायर कर दिया. पुलिस की जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया. इसे इलाज के लिए सोनबरसा सीएचसी ले गया जहां से उसे बलिया के लिए रेफर कर दिया गया . गिरफ्तार अभियुक्त का नाम चेपू उर्फ अभी राठौर है. बिहार भागने की फिराक में अभियुक्त के पास से एक तमंचा,कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है.

फिरोजाबाद में दो ई-रिक्शा चोर मुठभेड़ में गिरफ्तार

फिरोजाबाद जिले में पुलिस और ई-रिक्शा चोरी करने वाले दो शातिर चोरों से मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपियों के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से अवैध तमंचा कारतूस व चोरी किए कुछ ई रिक्शा भी बरामद किए हैं. फिलहाल दोनों आरोपियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है.

प्रतापगढ़ में पुलिस और लुटेरे की मुठभेड़

प्रतापगढ़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़ हो गई. मामला दिलीपपुर थाना क्षेत्र के शिवसत इलाके का है, पुलिस की जवाबी फायरिंग में लुटेरे मान सिंह के पैर में गोली लग गई,घायल लुटेरे को आनन फानन में मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है. आरोप है बीते 16 सितंबर को उसने हजारों रुपए की लूट और मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था.

