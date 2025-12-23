Advertisement
एनकाउंटर से थर्राया यूपी! तीन जिलों में पुलिस-बदमाशों की मुठभेड़, तीन के पैर में लगी गोली

UP Encounter: यूपी में अपराध के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में चल रहे इस अभियान के जरिए शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 23, 2025, 10:57 AM IST
UP Encounter: यूपी में अपराध के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में चल रहे इस अभियान के जरिए शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं. बागपत से लेकर मथुरा और श्रावस्ती जिले में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. एनकाउंटर में कई बदमाश गोली लगने से घायल हुए. जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लुटेरे को किया गिरफ्तार
बागपत की रमाला थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद महिला से सोने के कुंडल लूटने वाले फरार लुटेरे जुनेद ओर उसके दो साथियों चांद और जावेद को गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ कंडेरा गांव के जंगल में हुई. मुठभेड़ के बाद घायल आरोपी लुटेरे की निशानदेही पर लूटे गए सोने के कुंडल और एक कार बरामद की गई है. फिलहाल लुटेरे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है. मुखबिर की सूचना चेकिंग के दौरान ये बड़ी सफलता हाथ लगी हैं. एडिशनल एसपी ने बताया कि आरोपी ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर एक बुजुर्ग महिला के कुंडल लूटे थे. मुठभेड़ के दौरान तीनों लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ओर पुलिस मामले की तफतीश में जुटी है.

पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़, इनामिया सहित तीन गिरफ्तार
श्रावस्ती जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में 25 हजार का इनामिया बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि उसके दो साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं. सभी बदमाश बहराइच जिले के निवासी बताए जा रहे हैं. इन सभी पर अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं. दरअसल गिलौला थाना पुलिस को मुखबिर से देर रात इन बदमाशों के जिले में आने की सूचना मिली थी. जिसके बाद बहराइच–इकौना हाईवे पर फायर ब्रिगेड स्टेशन के पास पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की.

खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया. घायल बदमाश की पहचान मैसर अंसारी के रूप में हुई है, जो बहराइच जनपद का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक मैसर अंसारी शातिर अपराधी है, और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था.मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसके दो साथियों मैनुद्दीन उर्फ खुरचाली और अनवर अली को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने अभियुक्तों के पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं. बताया जाता है तीनों के खिलाफ श्रावस्ती और बहराइच के कई थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. घायल बदमाश को पुलिस अभिरक्षा में तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहाँ उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. वहीं गिरफ्तार दोनों बदमाशों से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनपद में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है.

मथुरा में मुठभेड़ के बाद 25 हजार का इनामी अंतरराज्यीय साइबर अपराधी गिरफ्तार
मथुरा में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गोवर्धन पुलिस और एसओजी (SOG) टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. मंगलवार तड़के हुई एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपये के इनामी अंतरराज्यीय साइबर अपराधी शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया. इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जबकि उसका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया.

चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, 23 दिसंबर 2025 की सुबह एसओजी मथुरा और थाना गोवर्धन पुलिस की संयुक्त टीम सकरवा बाईपास के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र का वांछित साइबर अपराधी शाहिद अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से गुजरने वाला है. कुछ ही देर बाद जब पुलिस ने संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया, तो अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी.

आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त शाहिद (26 वर्ष), निवासी देवसेरस, पैर में गोली लगने से घायल होकर गिर पड़ा. हालांकि, उसका साथी ''वैरी'' पुलिस पर गोलियां बरसाते हुए झाड़ियों और अंधेरे का लाभ लेकर भागने में सफल रहा. घायल अपराधी को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और वाहन बरामद
पुलिस ने मौके से अभियुक्त के कब्जे से एक बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है. इसके अतिरिक्त, उसके पास से एक .315 बोर का अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस और दो चले हुए खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं.

15 संगीन मामलों में था फरार
पकड़ा गया अभियुक्त शाहिद एक शातिर अंतरराज्यीय अपराधी है। उस पर मथुरा के विभिन्न थानों (गोवर्धन, बरसाना, छाता, कोसीकलां) के अलावा हरियाणा के भिवानी जनपद में भी धोखाधड़ी (420), हत्या के प्रयास (307), लूट, और एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से साइबर ठगी और अन्य वारदातों में वांछित चल रहा था, जिसके चलते एसएसपी मथुरा ने उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था. फिलहाल, पुलिस फरार साथी की गिरफ्तारी के लिए इलाके में गहन कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है और पकड़े गए अभियुक्त के अन्य आपराधिक संपर्कों की जांच की जा रही है.

