इश्क जो न कराए... गर्लफ्रेंड को ऐश कराने के लिए युवक ने लूटी OLA कैब, एटा पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

Etah News: उत्तर प्रदेश में एटा पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने ओला कैब लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हैरानी की बात यह है कि उन्होंने लूट की घटना को अंजाम गर्लफ्रेंड को कार से घुमाने के लिए दिया था. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 11, 2026, 08:48 PM IST
Etah : एटा में पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस सेल की मुस्तैदी ने एक सनसनीखेज लूटकांड का खुलासा कर दिया. पुलिस ने  जब लूटी की इस वारदात का पूरा खुलासा किया तो कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं निकली. एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के महंगे शौक और उसे दिल्ली घुमाने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ओला कैब ही लूट ली. 

दोस्त के साथ कैब लूट की वारदात
घटना थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की है. पीड़ित कैब ड्राइवर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने मथुरा से एटा के लिए ओला पर स्विफ्ट डिजायर बुकिंग उठाई थी. बुकिंग कराने वाला युवक अपनी गर्लफ्रेंड को दिल्ली घुमाने का सपना दिखा चुका था, लेकिन जेब खाली थी. ऐसे में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर खतरनाक योजना बना डाली. 

ड्राइवर की सूचना पर एक्शन में आई पुलिस 
एटा पहुंचने के बाद अलीगंज रोड पर आरोपियों ने ड्राइवर से मारपीट की और कार लूटकर फरार हो गए. ड्राइवर किसी तरह बचकर थाने पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी दी. मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस ने तत्काल स्वाट और सर्विलांस टीम को सक्रिय कर दिया. कॉल डिटेल, लोकेशन ट्रैकिंग और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तेजी से सुराग जुटाए. 

जांच में लूट की वजह का खुलासा
जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड को उसी लूटी गई कार से दिल्ली घुमाने और ऐश कराने की योजना बना रहा था. लेकिन उसका यह ‘रोमांटिक प्लान’ ज्यादा दिन नहीं चल सका. पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर कार समेत दोनों आरोपियों को धर दबोचा. 

आरोपी ने कबूल की लूट की वारदात
पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के महंगे शौकों को पूरा करना चाहता था और दोस्तों के बीच रुतबा दिखाना चाहता था. आर्थिक तंगी के चलते उसने लूट का रास्ता चुना. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है. 

इस पूरे मामले ने साबित कर दिया है कि प्यार में कभी-कभी अच्छा बुरा सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिये कि थोड़ी देर के मजे के लिए किया अपराध जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है.  फिलहाल एटा पुलिस ने ओला कैब लूटने वाले दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर उनका एहसास कर दिया है कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं.

Etah latest NewsUP Crime news

