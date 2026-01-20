Advertisement
Zee UP-UttarakhandUP Crime

बेटा ही निकला कातिल! एटा में 4 लोगों के हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा

Etah News: एटा में सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, इस दिल दहला देने वाली वारदात में एक ही परिवार के चार लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 20, 2026, 05:13 PM IST
Etah News

Etah Crime News/हर्ष द्विवेदी: एटा में सनसनीखेज हत्याकांड का एटा पुलिस ने खुलासा कर दिया, बेटे ने ही माता-पिता, पत्नी और बेटी की हत्या की थी. ये पूरा मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला नगला प्रेमी में सामने आया. सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, वहीं इस दिल दहला देने वाली वारदात में एक ही परिवार के चार लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.

जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच
पुलिस जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया है कि इन हत्याओं को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि परिवार का ही सदस्य कमल सिंह ने ही इस नरसंहार को अंजाम दिया था पुलिस ने आरोपी बेटे कमल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज कर कानूनी कार्रवाई कर रही है.

एक ही घर में चार लोगों के मिले थे शव
आपको पूरा बता दें ये पूरा मामला थाना कोतवाली नगर के नगला प्रेमी का है जहां लपुलिस के अनुसार 19 जनवरी 2026 की रात करीब 2:35 बजे सूचना मिली कि नाला प्रेमी इलाके में एक घर में कई लोगों की हत्या कर दी गई है. सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. घर के भीतर गंगा सिंह (70), उनकी पत्नी रत्ना देवी (40) और पुत्री काजू ज्योति (23) के शव मिले, जबकि श्यामा देवी (65) गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाई गईं, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वायड ने घटनास्थल से भौतिक, रासायनिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र किए. सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण में घटनाक्रम स्पष्ट हुआ, जिसमें आरोपी कमल सिंह की संदिग्ध गतिविधियां कैद मिलीं. फुटेज में घर के अंदर-बाहर आने-जाने का पूरा टाइमलाइन सामने आया, जिससे किसी बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता से इनकार हुआ.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी की बेटी के प्रेम संबंधों और शादी को लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था. पैसों के लेनदेन और पारिवारिक तनाव के चलते आरोपी ने आपा खो दिया और एक के बाद एक चारों पर जानलेवा हमला कर दिया, पुलिस ने कमल सिंह के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

