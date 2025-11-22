इटावा में तेज रफ्तार का कहर, यात्रियों से भरी स्लीपर बस की ट्रक से जोरदार टक्कर, मौके पर मची अफरा-तफरी

Etawah Bus Accident News/अन्नू चौरसिया: इटावा जिले के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के नेशनल हाइवे पर उस अफरा-तफरी मच गई, जब एक प्राइवेट स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रक में घुस गया. जिससे इलाके में बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में बस ड्राइवर समेत करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. जबकि, अन्य घायल यात्रियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

कहां जा रही थी स्लीपर बस?

बताया जा रहा है कि प्राइवेट स्लीपर बस औरैया से दिल्ली जा रही थी. इस हादसे पर यात्रियों ने बताया कि बस ड्राइवर बस को काफी तेज लहराकर चला रहा था और जिसके चलते हादसा हुआ है. इस प्राइवेट स्लीपर बस में करीब 50 से 60 यात्री मौजूद रहे. घटना के बाद यात्रियों में कोहराम मच गया, जिस यात्री को जहां से जगह मिली वहीं से बस से समय रहते निकल गए.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

इस हादसे के बाद बस यात्री ड्राइवर साइड से कूदकर निकले तो कोई यात्री बस के पीछे इमरजेंसी गेट से निकले है. जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची. फिर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों की देखरेख में डॉक्टर जुटी हुई है. उधर, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

