Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3133509
Zee UP-UttarakhandUP Crime

नाबालिग साली के प्यार में हैवान बना जीजा, दिल्ली ले जाकर रचाई शादी… फिर ईंट से कुचलकर कर दी हत्या!

Etawah News: इटावा जनपद में एक युवक ने अपनी ही नाबालिग साली की ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी सीधे थाना शहर कोतवाली पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 08, 2026, 01:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

इटावा/अन्नू चौरसिया: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक जीजा ने अपनी ही नाबालिग साली की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

कहां का ये मामला?
पुलिस के मुताबिक मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के फूलनदेवी डाढ़ा जैन धर्मशाला के पास का है. यहां रहने वाले आरोपी विजय शाक्य ने अपनी नाबालिग साली सुनैना को घर से करीब 100 मीटर दूर एक गली में ले जाकर ईंट से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी सीधे शहर कोतवाली थाने पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया.

शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी
बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी निशा होली के मौके पर अपने मायके गई हुई थी. इसी दौरान विजय अपनी पत्नी की मौसी की बेटी यानी अपनी नाबालिग साली सुनैना को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गया था. जब लड़की घर से गायब हुई तो परिजनों ने थाना सैफई में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि इसी बीच आरोपी ने सुनैना के साथ शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिसके बाद परिजनों को पूरी घटना की जानकारी मिली.

Add Zee News as a Preferred Source

जीजा ने नाबालिग साली को ईंट से कुचलकर मार डाला 
परिजनों ने जब फोन कर दोनों को घर लौटने के लिए कहा तो आरोपी को यह बात नागवार गुजरने लगी. बताया जा रहा है कि देर रात वह सुनैना को लेकर इटावा स्थित अपने घर पहुंचा और घर से कुछ दूरी पर गली में ले जाकर ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी.

थाने पहुंचकर किया सरेंडर
घटना के बाद आरोपी विजय शाक्य सीधे शहर कोतवाली थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

आरोपी की पत्नी ने क्या बताया?
वहीं आरोपी की पत्नी निशा ने बताया कि उनकी शादी को करीब छह साल हो चुके हैं और दोनों मजदूरी का काम करते हैं. उनकी एक पांच साल की बेटी भी है. निशा के मुताबिक दो-तीन दिन पहले ही विजय उसे मायके छोड़कर आया था, जिसके बाद यह पूरी घटना सामने आई.  

और पढे़ं: जयमाला पर दूल्हे ने दुल्हन को मारी लात! विरोध पर ससुर को भी पीटा, मंडप में खूब हुआ दंगल

टेंट उखड़े, कुर्सियां टूटीं, कई पहुंच गए अस्पताल... जयमाल पर भिड़े बाराती-घराती, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप!

 

TAGS

Etawah news

Trending news

Etawah news
साली के प्यार में हैवान बना जीजा, दिल्ली ले जाकर रचाई शादी… फिर कर दी हत्या!
Mau News
टेंट उखड़े, कुर्सियां टूटीं, कई पहुंच गए अस्पताल... जयमाल पर भिड़े बाराती-घराती
Maharajgan news
महाराजगंज में एक ही कमरे में मिली तीन लाशें, अपनों की कलह ने ली तीन जिंदगियां
Lucknow protest
'मौलाना को फांसी दो', CM की मां पर विवादित टिप्पणी के बाद विधानसभा के सामने होर्डिंग
Lucknow Job Fair 2026
महिला दिवस पर 5,000 बेटियों को नौकरी का तोहफा,पिंक रोजगार महाकुंभ में मौके पर ही जॉब
T20 World Cup 2026
ICC T20: भारत बनाम न्यूज़ीलैंड फाइनल आज,यूपी के शहरों में जीत के लिए गूंज रहे मंत्र
prayagraj news
आशुतोष ब्रह्मचारी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, ट्रेन में ऐसे बचाई अपनी जान
UP Encounter
मथुरा सुहागपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल,कानपुर में 3 गिरफ्तार
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में मौसम के बदले तेवर, मैदान में खिली धूप तो इन जिलों में बारिश के आसार
cm yogi
नारी शक्ति के नाम सीएम योगी की 'पाती': सुरक्षा और सम्मान का दिया भरोसा