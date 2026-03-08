नाबालिग साली के प्यार में हैवान बना जीजा, दिल्ली ले जाकर रचाई शादी… फिर ईंट से कुचलकर कर दी हत्या!

इटावा/अन्नू चौरसिया: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक जीजा ने अपनी ही नाबालिग साली की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

कहां का ये मामला?

पुलिस के मुताबिक मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के फूलनदेवी डाढ़ा जैन धर्मशाला के पास का है. यहां रहने वाले आरोपी विजय शाक्य ने अपनी नाबालिग साली सुनैना को घर से करीब 100 मीटर दूर एक गली में ले जाकर ईंट से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी सीधे शहर कोतवाली थाने पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया.

शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी

बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी निशा होली के मौके पर अपने मायके गई हुई थी. इसी दौरान विजय अपनी पत्नी की मौसी की बेटी यानी अपनी नाबालिग साली सुनैना को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गया था. जब लड़की घर से गायब हुई तो परिजनों ने थाना सैफई में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि इसी बीच आरोपी ने सुनैना के साथ शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिसके बाद परिजनों को पूरी घटना की जानकारी मिली.

Add Zee News as a Preferred Source

जीजा ने नाबालिग साली को ईंट से कुचलकर मार डाला

परिजनों ने जब फोन कर दोनों को घर लौटने के लिए कहा तो आरोपी को यह बात नागवार गुजरने लगी. बताया जा रहा है कि देर रात वह सुनैना को लेकर इटावा स्थित अपने घर पहुंचा और घर से कुछ दूरी पर गली में ले जाकर ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी.

थाने पहुंचकर किया सरेंडर

घटना के बाद आरोपी विजय शाक्य सीधे शहर कोतवाली थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

आरोपी की पत्नी ने क्या बताया?

वहीं आरोपी की पत्नी निशा ने बताया कि उनकी शादी को करीब छह साल हो चुके हैं और दोनों मजदूरी का काम करते हैं. उनकी एक पांच साल की बेटी भी है. निशा के मुताबिक दो-तीन दिन पहले ही विजय उसे मायके छोड़कर आया था, जिसके बाद यह पूरी घटना सामने आई.

और पढे़ं: जयमाला पर दूल्हे ने दुल्हन को मारी लात! विरोध पर ससुर को भी पीटा, मंडप में खूब हुआ दंगल

टेंट उखड़े, कुर्सियां टूटीं, कई पहुंच गए अस्पताल... जयमाल पर भिड़े बाराती-घराती, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप!