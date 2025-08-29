मुख्‍तार के शार्प शूटर ने दिखाई दबंगई, उमेश उर्फ गोरा राय की माफ‍िया के समय गाजीपुर में बोलती थी तूती
मुख्‍तार के शार्प शूटर ने दिखाई दबंगई, उमेश उर्फ गोरा राय की माफ‍िया के समय गाजीपुर में बोलती थी तूती

Ghazipur News:  गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के कुख्यात इंटर स्टेट गैंग आईएस-191 के सदस्य और शार्प शूटर उमेश उर्फ गोरा राय एक बार फिर सक्रिय हो गया है. खुलेआम युवक की पिटाई करते देखा गया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 29, 2025, 09:42 PM IST
Mukhtar Ansari
Ghazipur News: गाजीपुर में मुख्‍तार अंसारी गैंग सक्रिय है. माफ‍िया मुख्‍तार अंसारी की मौत के बाद पहली बार गैंग के शार्प शूटर ने रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. पिछले दो साल से जेल से बाहर आए शार्प शूटर एक बार फ‍िर चचाओं में है. मुख्‍तार अंसारी के समय इस शार्प शूटर की तूती बोलती थी. गाजीपुर की पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.  

मुख्‍तार की मौत के बाद पहली बार दिखाई दबंगाई 
दरअसल, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के कुख्यात इंटर स्टेट गैंग आईएस-191 के सदस्य और शार्प शूटर उमेश उर्फ गोरा राय एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. बताया जा रहा है कि गोरा राय पर 5 लाख की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है. जब गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, उस दौर में गोरा राय का नाम फिरौती, हत्या और कई संगीन वारदातों में सामने आता था. 

2023 से जमानत पर बाहर है 
बता दें कि गोरा राय 2023 में जेल से जमानत पर बाहर आया था और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यह पहली बार है जब वह चर्चाओं में आया है. उसका खौफ इतना है कि लोग उसका नाम लेने से भी कतराते हैं. मामला 24 अगस्त का है. करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के लठ्ठूडीह-दुबिहा मोड़ पर गोरा राय अपने सहयोगियों के साथ दबंगई करता दिखाई दिया. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि गोरा राय और उसके साथी मृत्युंजय नाम के शख्स की पिटाई कर रहे हैं. 

स्‍थानीय लोगों में गोरा के खिलाफ बोलने की हिम्‍मत नहीं
स्थानीय लोगों ने घटना की पुष्टि तो की, लेकिन गोरा राय का इतना खौफ था कि किसी ने भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई. यहां तक कि गोरा राय के गांव तमलपुरा में सन्नाटा पसरा हुआ था. जानकारी के मुताबिक, मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अतरौली में जिला प्रशासन ने हाल ही में गोरा राय का लाखों की कीमत वाला संपत्ति कुर्क की है, जिस पर फिलहाल ताला लटका हुआ है. गोरा राय फरार है और उसकी तलाश में गाजीपुर पुलिस की टीमें लगातार जगह-जगह दबिश दे रही हैं. बताया जा रहा है कि गोरा राय पर हत्या, रंगदारी और अन्य गंभीर धाराओं में करीब 9 मामले दर्ज हैं. 

;