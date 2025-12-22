लखनऊ में फर्जी डिग्री रैकेट का भंडाफोड़, लाखों रुपए में दे रहे थे बीटेक और MBA जैसी डिग्रियां, PHD होल्डर निकला मास्टरमाइंड

तुषार श्रीवास्तव/Lucknow News: लखनऊ में फर्जी मार्कशीट-डिग्री बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. गिरोह द्वारा लाखों रुपए लेकर बीटेक और MBA जैसी डिग्रियां बांटी जा रही थीं. इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी खुद पीएचडी किए हुए है. पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है जिन्होंने इन फर्जी दस्तावेजों के दम पर विभिन्न संस्थानों में नौकरियां हासिल की हैं. जानकारी के मुताबिक गैंग की ओर से अब तक 1500 लोगों को करीब 15 करोड़ रुपये की फर्जी डिग्रियां बेची जा चुकी हैं.

क्या है पूरा मामला?

फर्जी मार्कशीट-डिग्री बनाने वाला अंतरराज्यीय गिरोह कोर्स के अनुसार पैसा लेकर डिग्री बांट रहा था. लोगों से पैसा लेकर उन्हें बिना पढ़ाई और बिना मेहनत के बीटेक, एमबीए, बीसीए, बीबीए और एमसीए की डिग्री बांटी जा रही थी. इस गिरोह को पीएचडी होल्डर संचालित कर रहा था.

फर्जी डिग्री के लिए 25 हज़ार से 4 लाख रुपए

फर्जी डिग्री बनाने के लिए ये गिरोह 25 हज़ार से 4 लाख रुपए लेता था. डिग्रियों को लाखों रुपयों में बेचा जा रहा था. गोमतीनगर में प्रिंटिंग शॉप में ये फर्जी डिग्रियां छपती थीं. इस मामले में 3 आरोपियों सतेंद्र (पीएचडी होल्डर), अखिलेश और सौरभ को गोमतीनगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि छात्रों को बिना मेहनत डिग्री का लालच देकर ये गिरोह ठगता था. गोमतीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.

बनाते थे हूबहू असली जैसी डिग्रियां

पुलिस का कहना है कि आरोपी आधुनिक डिजिटल डिजाइनिंग और प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल कर हूबहू असली जैसी डिग्री और मार्कशीट तैयार करते थे, जिन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो जाता था.

आरोपितों के पास से 923 फर्जी मार्कशीट के अलावा 65 खाली मार्कशीट पेपर, लैपटाप, टाटा हैरियर कार और अन्य उपकरण मिले हैं. पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी जरूरतमंद युवाओं को सरकारी नौकरी, निजी कंपनियों और विदेश में काम दिलाने का झांसा देकर जाली दस्तावेज उपलब्ध कराते थे. इनके कमरे से विभिन्न विश्वविद्यालयों की कूटरचित मार्कशीट व डिग्री तैयार करने वाला पूरा सेटअप बरामद किया गया है. इन लोगों ने गोमतीनगर में एक सेंटर खोल रखा था, जहां पर छात्रों को आनलाइन कंप्यूटर कोर्स करवाते थे.