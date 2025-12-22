Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3049306
Zee UP-UttarakhandUP Crime

लखनऊ में फर्जी डिग्री रैकेट का भंडाफोड़, लाखों रुपए में दे रहे थे बीटेक और MBA जैसी डिग्रियां, PHD होल्डर निकला मास्टरमाइंड

Lucknow News: लखनऊ पुलिस ने फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को पकड़ा है. गैग ने फर्जी डिग्रियां बेचकर कई  करोड़ रुपये का साम्राज्य खड़ा कर लिया.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 22, 2025, 09:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lucknow News
Lucknow News

तुषार श्रीवास्तव/Lucknow News: लखनऊ में फर्जी मार्कशीट-डिग्री बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. गिरोह द्वारा लाखों रुपए लेकर बीटेक और MBA जैसी डिग्रियां बांटी जा रही थीं. इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी खुद पीएचडी किए हुए है. पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है जिन्होंने इन फर्जी दस्तावेजों के दम पर विभिन्न संस्थानों में नौकरियां हासिल की हैं. जानकारी के मुताबिक गैंग की ओर से अब तक 1500 लोगों को करीब 15 करोड़ रुपये की फर्जी डिग्रियां बेची जा चुकी हैं.

क्या है पूरा मामला?
फर्जी मार्कशीट-डिग्री बनाने वाला अंतरराज्यीय गिरोह कोर्स के अनुसार पैसा लेकर डिग्री बांट रहा था.  लोगों से पैसा लेकर उन्हें बिना पढ़ाई और बिना मेहनत के बीटेक, एमबीए, बीसीए, बीबीए और एमसीए की डिग्री बांटी जा रही थी. इस गिरोह को पीएचडी होल्डर संचालित कर रहा था.  

फर्जी डिग्री के लिए  25 हज़ार से 4 लाख रुपए 
फर्जी डिग्री बनाने के लिए ये गिरोह 25 हज़ार से 4 लाख रुपए लेता था. डिग्रियों को लाखों रुपयों में बेचा जा रहा था.  गोमतीनगर में प्रिंटिंग शॉप में ये फर्जी डिग्रियां छपती थीं.  इस मामले में 3 आरोपियों सतेंद्र (पीएचडी होल्डर), अखिलेश और सौरभ को गोमतीनगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि छात्रों को बिना मेहनत डिग्री का लालच देकर ये गिरोह ठगता था. गोमतीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बनाते थे हूबहू असली जैसी डिग्रियां
पुलिस का कहना है कि आरोपी आधुनिक डिजिटल डिजाइनिंग और प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल कर हूबहू असली जैसी डिग्री और मार्कशीट तैयार करते थे, जिन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो जाता था.

आरोपितों के पास से 923 फर्जी मार्कशीट के अलावा 65 खाली मार्कशीट पेपर, लैपटाप, टाटा हैरियर कार और अन्य उपकरण मिले हैं. पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी जरूरतमंद युवाओं को सरकारी नौकरी, निजी कंपनियों और विदेश में काम दिलाने का झांसा देकर जाली दस्तावेज उपलब्ध कराते थे. इनके कमरे से विभिन्न विश्वविद्यालयों की कूटरचित मार्कशीट व डिग्री तैयार करने वाला पूरा सेटअप बरामद किया गया है. इन लोगों ने गोमतीनगर में एक सेंटर खोल रखा था, जहां पर छात्रों को आनलाइन कंप्यूटर कोर्स करवाते थे.

TAGS

Lucknow newsfake marksheets Lucknoweducational document forgery

Trending news

Lucknow news
लखनऊ में फर्जी डिग्री रैकेट का भंडाफोड़, लाखों रुपए में बीटेक और MBA जैसी डिग्रियां
Bijnor Accident
बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर-कार की भिड़ंत में 4 की मौत,जलसे से लौट रहे थे सभी
up weather today
यूपी में भयंकर ठंड से हालात खराब, अमरोहा में छूटी कंपकंपी तो कोहरे से ढ़का फतेहपुर
UP assembly session
योगी सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट, इन परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार!वंदे मातरम पर चर्चा
Uttarakhand Cold Wave Alert
कोहरे की 'कैद' में उत्तराखंड, पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी के आसार, पढ़ें IMD का अलर्ट
Mahoba news
महोबा में खूनी बदला! खेत के ट्यूबवेल पर चल रही पार्टी में भतीजे ने चाचा को मारी गोली
Jhansi News
10 माह पहले शादी, मोबाइल चलाने से रोका तो TTE की पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम
Gorakhpur News
गोरखपुर में हिली VIP सुरक्षा व्यवस्था, सीएम योगी की सुरक्षा में दूसरी बार बड़ी चूक
Zee Media Summit
ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गूंजा यूपी का विकास, जी मीडिया ने रचा इतिहास
Ghaziabad News
नमो भारत में कपल का अश्लील वीडियो वायरल, दौड़ती ट्रेन में चल रहा था 'गंदा काम'