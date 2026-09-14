लखनऊ में नकली पान मसाला फैक्ट्री का भंडाफोड़, बड़ी कंपनियों के रैपर और 5 लाख का माल बरामद

राज्य चुनें
Lucknow News: राजधानी लखनऊ की मड़ियांव थाना पुलिस ने लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है. अजीज नगर चौकी क्षेत्र के सिकरवारा चौराहे के पास एक मकान में अवैध रूप से चल रही नकली गुटखा और पान मसाला बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मौके से करीब 25 से 30 लाख रुपये की बाजार कीमत का नकली माल, उपकरण और नामी ब्रांड्स के रैपर बरामद किए गए हैं.
मुखबिर की सूचना पर पुलिस की सटीक दबिश
एडीसीपी नॉर्थ (लखनऊ) नवीन कुमार सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मैनुअल इंटेलिजेंस और मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि सिकरवारा चौराहे के पास एक मकान में अवैध रूप से नकली गुटखा बनाया जा रहा है. पुलिस टीम ने पहले सूचना की तसदीक की और फिर अचानक दबिश देकर मौके से दो अभियुक्तों पिंटू गुप्ता और पवन साहू (निवासी रायबरेली) को धर दबोचा.
राजश्री, विमल और कमला पसंद के मिले फर्जी रैपर
पुलिस की छापेमारी में मौके से भारी मात्रा में नकली गुटखा, चूना, कत्था, सुपारी, संदिग्ध केमिकल, पैकिंग डाया मशीन और नामी कंपनियों जैसे 'राजश्री', 'विमल' और 'कमला पसंद' के प्रिंटेड पाउच/रैपर बरामद हुए हैं.
25 से 30 लाख की कीमत का माल जब्त
पुलिस के मुताबिक मौके से लगभग 40 किलोग्राम तैयार व कच्चा माल जब्त किया गया है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 25 से 30 लाख रुपये है.पुलिस ने सभी बरामद सामान को सील कर फर्द तैयार कर ली है. पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है.
किराए के मकान में धंधा
बताया जा रहा है कि जिस मकान में अवैध मसाला फैक्ट्री संचालित हो रही थी, वह मकान विपिन सिंह का है, जिसे आरोपियों ने किराए पर ले रखा था. वे मकान को बाहर से बंद दिखाकर भीतर नकली मसाला तैयार करने का काम कर रहे थे. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से कई लोगों को पकड़ा. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि गिरोह लंबे समय से रिहायशी इलाके में छिपकर यह गोरखधंधा चला रहा था.
दादा-पोते पर हमला करने वाले सलाखों के पीछे
लखनऊ के मड़ियांव इलाके में बाइक टकराने को लेकर हुए मामूली विवाद के चलते दादा और पोते पर हुए चाकू से हमले के आरोपी को मड़ियांव पुलिस ने महज चौबीस घंटे में आरोपी को सलाखों के पीछे पंहुचा दिया. पुलिस के मुताबिक 70 साल के बुजुर्ग मगन बिहारी तिवारी अपने पोते संकल्प तिवारी के साथ जाते वक्त मोटरसाइकिल निकालने पर टच होने को लेकर एक अन्य व्यक्ति से वाद विवाद हो गया. जिसमें उस व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दादा और पोते को गंभीर रूप से घायल कर दिया. दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए केजीएमसी ट्रामा सेन्टर में भर्ती कराया गया जहां बुजुर्ग मगन बिहारी तिवारी को इलाज के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया जबकि संकल्प तिवारी का इलाज चल रहा है.
वहीं, इस घटना को लेकर पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज़ कर मामले में आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी राजकुमार लखीमपुर खीरी का रहने वाला है. उसके कब्जे से पुलिस ने 1 सार्पनर चाकू बरामद कर लिया है. जांच में सामने आया आरोपी राजकुमार लखीमपुर खीरी का पिछले 8 सालो से लापता हिस्ट्रीशीटर है जिसकी तलाश लखीमपुर पुलिस को थी. पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पहले से कई गंभीर मामले पहले से दर्ज़ हैं. वही पुलिस का कहना है इसको लेकर आगे की जांच की जा रही है.
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!