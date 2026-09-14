लखनऊ में नकली पान मसाला फैक्ट्री का भंडाफोड़, बड़ी कंपनियों के रैपर और 5 लाख का माल बरामद

दादा-पोते पर हमला करने वाले सलाखों के पीछे

लखनऊ के मड़ियांव इलाके में बाइक टकराने को लेकर हुए मामूली विवाद के चलते दादा और पोते पर हुए चाकू से हमले के आरोपी को मड़ियांव पुलिस ने महज चौबीस घंटे में आरोपी को सलाखों के पीछे पंहुचा दिया. पुलिस के मुताबिक 70 साल के बुजुर्ग मगन बिहारी तिवारी अपने पोते संकल्प तिवारी के साथ जाते वक्त मोटरसाइकिल निकालने पर टच होने को लेकर एक अन्य व्यक्ति से वाद विवाद हो गया. जिसमें उस व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दादा और पोते को गंभीर रूप से घायल कर दिया. दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए केजीएमसी ट्रामा सेन्टर में भर्ती कराया गया जहां बुजुर्ग मगन बिहारी तिवारी को इलाज के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया जबकि संकल्प तिवारी का इलाज चल रहा है.