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लखनऊ में नकली पान मसाला फैक्ट्री का भंडाफोड़, बड़ी कंपनियों के रैपर और 5 लाख का माल बरामद

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नामी ब्रांडों के नाम पर नकली पान मसाला बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमारी की है. मड़ियांव थाना क्षेत्र स्थित अजीज नगर में बंद पड़े मकान में लंबे समय से यह अवैध कारोबार चल रहा था.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 14, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:52 AM IST
लखनऊ में नकली पान मसाला फैक्ट्री का भंडाफोड़, बड़ी कंपनियों के रैपर और 5 लाख का माल बरामद
Image Credit: lucknow news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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