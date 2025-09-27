Farrukhabad News: नेग वसूली पर 'महाभारत', किन्नरों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, नग्न होकर किया हाई वोल्टेज ड्रामा

Farrukhabad News/अरुण सिंह: फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में किन्नरों ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया. इस दौरान पक्का चौराहे पर किन्नरों ने अपने कपड़े भी उतार दिए. हालात इतने बिगड़ गए कि किन्नरों ने कई घंटों तक नग्न होकर जोरदार हंगामा किया. बताया जा रहा है कि किन्नरों का नेग यानी पैसे लेने को लेकर आपस में विवाद हो गया.

नेग वसूली पर किन्नरों का हंगामा

यह विवाद पुलिस के सामने भी जारी रहा. हंगामे के दौरान सड़क से निकल रही बहन-बेटियां किन्नरों के नग्न हंगामे को देख शर्म से मुंह छिपाकर भागती दिखी. यह मामला जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के पक्का पुल चौराहे का है. जिसका वीडियो भी सामने आया है. सवाल उस अस्तित्व की लड़ाई का भी है, जिसे किन्नर समाज हर दिन, हर मोड़ पर लड़ रहा है.

मूकदर्शन बनी रही पुलिस

जिले के पक्का पुल चौराहे पर कई घंटों तक सड़क पर ट्रैफिक जाम रहा. यहां हंगामा होता रहा और पुलिस मूकदर्शक बनी तमाशा देखती रही. कुछ लोग दोनों पक्षों को समझाकर पास स्थित किन्नर के आवास के सामने ले आए. वहां सड़क पर फिर विवाद होने लगा. इससे गुस्साए किन्नर व उसका ढोलकिया डंडे निकाल लाया. उन्होंने फतेहगढ़ के किन्नरों की जमकर पिटाई की. जिससे डंडा टूट गया.

विवाद के दौरान एक सिपाही मौके पर पहुंचा और किन्नरों को कोतवाली जाने के लिए कहा. फतेहगढ़ के किन्नर ने कोतवाली में तहरीर दी है.

