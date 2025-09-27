Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2938480
Zee UP-UttarakhandUP Crime

Farrukhabad News: नेग वसूली पर 'महाभारत', किन्नरों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, नग्न होकर किया हाई वोल्टेज ड्रामा

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद में किन्नरों ने नेग वसूली को लेकर हंगामा कर दिया. जिले के फतेहगढ़ में पक्का पुल चौराहे पर कई घंटे तक किन्नरों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया. विवाद बढ़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. इस मामले में किन्नरों ने शिकायत दर्ज कराई है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 27, 2025, 10:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Farrukhabad News
Farrukhabad News

Farrukhabad News/अरुण सिंह: फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में किन्नरों ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया. इस दौरान पक्का चौराहे पर किन्नरों ने अपने कपड़े भी उतार दिए. हालात इतने बिगड़ गए कि किन्नरों ने कई घंटों तक नग्न होकर जोरदार हंगामा किया. बताया जा रहा है कि किन्नरों का नेग यानी पैसे लेने को लेकर आपस में विवाद हो गया. 

नेग वसूली पर किन्नरों का हंगामा
यह विवाद पुलिस के सामने भी जारी रहा. हंगामे के दौरान सड़क से निकल रही बहन-बेटियां किन्नरों के नग्न हंगामे को देख शर्म से मुंह छिपाकर भागती दिखी. यह मामला जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के पक्का पुल चौराहे का है. जिसका वीडियो भी सामने आया है. सवाल उस अस्तित्व की लड़ाई का भी है, जिसे किन्नर समाज हर दिन, हर मोड़ पर लड़ रहा है. 

मूकदर्शन बनी रही पुलिस
जिले के पक्का पुल चौराहे पर कई घंटों तक सड़क पर ट्रैफिक जाम रहा. यहां हंगामा होता रहा और पुलिस मूकदर्शक बनी तमाशा देखती रही. कुछ लोग दोनों पक्षों को समझाकर पास स्थित किन्नर के आवास के सामने ले आए. वहां सड़क पर फिर विवाद होने लगा. इससे गुस्साए किन्नर व उसका ढोलकिया डंडे निकाल लाया. उन्होंने फतेहगढ़ के किन्नरों की जमकर पिटाई की. जिससे डंडा टूट गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

विवाद के दौरान एक सिपाही मौके पर पहुंचा और किन्नरों को कोतवाली जाने के लिए कहा. फतेहगढ़ के किन्नर ने कोतवाली में तहरीर दी है.

यह भी पढ़ें: Hathras News: मेवात गैंग का भंडाफोड़, पुलिस के शिकंजे में गिरोह के 6 सदस्य, अफसर बन 1 करोड़ से ज्यादा की लगाई चपत

TAGS

Eunuchs of Fatehgarh ruckusNeg collection disputeFarrukhabad newsFarrukhabad Police

Trending news

Eunuchs of Fatehgarh ruckus
नेग वसूली पर 'महाभारत', किन्नरों के बीच चले लाठी डंडे, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा
UP News
'हिंसा और विरोध गलत...',पढ़िए 'I Love Mohammed' पर क्या बोले मौलाना शहाबुद्दीन
Mewat gang fraud
मेवात गैंग का भंडाफोड़, पुलिस के शिकंजे में गिरोह के 6 सदस्य, करोड़ों की लगाई चपत
Kushinagar Accident
सड़क पर खड़े कंटेनर ट्रक से जा टकराई तमकुही जा रही रोडवेज बस,मौके पर 1 की मौत,5 घायल
Aligarh Murder
खेरेश्वर चौराहे पर 'खूनी खेल', पिता संग जा रहे बाइक शोरूम मालिक पर गोलियों की बौछार
Ghazipur Crime News
एक साल की बेटी से रेप के दोषी सौतेले पिता को उम्रकैद,14 दिन के अंदर ऐतिहासिक फैसला
Bareilly violence news
पथराव-फायरिंग और बवाल, 22 पुलिसकर्मी घायल, मौलाना तौकीर पर बड़ी कार्रवाई तय
Barabanki News
बाराबंकी में I Love Mohammad बैनर फाड़ने पर हंगामा,आरोपी के घर तोड़फोड़,छावनी बना गांव
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में सितंबर में जून जैसी गर्मी! इन जिलों में होगी बारिश,पढ़ें लेटेस्ट अपडेट
deepak gupta murder case
गोरखपुर दीपक हत्‍याकांड का हो गया ह‍िसाब, मुख्‍य आरोपी कालिया एनकाउंटर में ढेर
;