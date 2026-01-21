फतेहपुर में हाई प्रोफाइल मर्डर, गला कटा शव मिलने से फैली सनसनी, सैकड़ों बीघा के मालिक थे जमींदार जयराज मान सिंह

अवनीश सिंह/फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक हाई प्रोफाइल हत्याकांड से हड़कंप मच गया है. जमींदार जयराज मानसिंह का गला कटा शव मिला है. जमींदार जयराज मानसिंह सैकडो़ं बीघा जमीन के मालिक थे. सूचना मिलते ही CO सिटी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लिया. पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने मौके से सभी जरूरी साक्ष्य जुटाकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के महर्षि कॉलोनी के पास की है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक जयराज मानसिंह मैनेजर संग बाग देखने गए थे, और बुधवार को उनका गला कटा शव बाग में मिला. जयराज मान सिंह की हत्या गला रेतकर की गई, उनका गला 70 फीसद तक कटा हुआ था. 68 वर्षीय जयराज मानसिंह जमींदार परिवार से थे और उनके पास काफी जमीन बताई जा रही है.

हत्या की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मामला हाईप्रोफाइल होने की वजह से एसपी, एडिशनल एसपी भारी पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे. कुछ ही देर में फोरेंसिक टीम बुला ली गई. फोरेंसिक टीम ने मौके से सभी जरूरी साक्ष्य इकट्ठा किये, इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. वहीं तहरीर के लिए पुलिस जमींदार मानसिंह की पत्नी शहनाज मानसिंह को कोतवाली बुलाया और जरूरी कार्रवाई की.

घटना पर पुलिस का बयान

एसपी अनूप सिंह ने जानकारी दी कि मैनेजर के साथ गए एक वृद्ध किसान का शव बाग में मिला है. मौके से सभी जरूरी साक्ष्य लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है. घटना को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. हत्याकांड की जांच के लिए इंटेलीजेंस, एसओजी, सर्विलांस टीम और कोतवाली पुलिस समेत चार टीम लगाई गई हैं. पुलिस जयराज मान सिंह के मैनेजर अंकित को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

जमींदार और पेशे से वकील थे जयराज मान सिंह

सैकड़ो बीघा जमीन के मालिक बताए जा रहे जयराज मानसिंह सदर कोतवाली के बुलेट चौराहा के पास सिविल लाइन मोहल्ले में रहते थे. वे पेशे से वकील थे. कचहरी से लौटने के बाद वो शाम साढ़े चार बजे करीब मैनेजर अंकित के साथ बाग जाने की बात कहकर निकले थे लेकिन एक घंटे बाद ही उनका शव बाग के पास सरसों के खेत में पड़ा मिला. किसी ने इसकी खबर घर पर दी तो नौकर ने तुरंत हत्या की सूचना कोतवाली पुलिस को दी.

