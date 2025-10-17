Advertisement
UP Crime

Hariom Valmiki Murder:फतेहपुर में बड़ा सियासी मोड़, मृतक की बहन बनी स्टाफ नर्स तो भाई को स्कूल में मिली सरकारी नौकरी

Hariom Valmiki Murder Case: आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी फतेहपुर दौरे पर हैं. इससे पहले प्रशासन ने मृतक हरिओम वाल्मीकि के भाई-बहन को नौकरी दे दी है. आपको बता दें, रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी.पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 09:52 AM IST
Hariom Valmiki Murder Case: रायबरेली में चोर समझकर दलित की पीट-पीटकर हत्या हुई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में बवाल मच गया है. इस बीच मृतक हरिओम वाल्मीकि से मिलने के लिए राहुल गांधी फतेहपुर आने वाले हैं. इससे पहले आनन-फानन में जिला प्रशासन ने बड़ा ऐलान कर दिया है. प्रशासन ने हरिओम के भाई और बहन को सरकारी नौकरी दे दी है. 

मृतक के परिजनों को मिली नौकरी
जानकारी के मुताबिक, मृतक की बहन कुसुम को स्टाफ नर्स की नौकरी मिली है. जबकि, मृतक के भाई शिवम को समाज कल्याण विभाग के स्कूल में जॉब मिली है. एडीएम एफ आर अविनाश त्रिपाठी ने इसकी जानकारी दे दी है. मृतक के घर एडीएम एफआर अविनाश त्रिपाठी, एडिशनल एसपी महेंद्र पाल सिंह पहुंचे. उन्होंने राहुल गांधी के पहुंचने से पहले सुरक्षा की जायजा लिया. 

क्या है ये पूरा मामला?
दो अक्टूबर को रायबरेली के ऊंचाहार इलाके में चोर समझकर एक दलित शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. मृतक फतेहपुर जिले का था. इस मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. शनिवार को मृतक के परिजनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी. मृतक हरिओम वाल्मीकि की पत्नी संगीता वाल्मीकि ने विधायक मनोज पांडेय, अपने पिता छोटे लाल और बेटी अनन्या के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी. सीएम ने पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की थी.

फिलहाल, इस मामले में पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है. इसके साथ ही लगातार आरोपियों की गिफ्तारी भी पुलिस कर रही है.

यह भी पढ़ें: Fatehpur News: राहुल गांधी का फतेहपुर दौरा आज, दलित हरिओम वाल्‍मीकि के परिवार से करेंगे मुलाकात, सुरक्षा बेहद कड़ी

