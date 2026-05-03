फतेहपुर सीकरी स्मारक पर छात्रा से दुष्कर्म, वारदात के चंद घंटों बाद मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ मुख्य आरोपी

सैय्यद शकील/आगरा: ताजनगरी आगरा में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फतेहपुर सीकरी में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. दिनदहाड़े हुई इस घटना ने स्मारक के अंदर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है.

फतेहपुर सीकरी घूमने पहुंची छात्रा के साथ रेप

आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे ग्रेजुएशन की छात्रा स्मारक घूमने पहुंची थी. इसी दौरान वह टॉयलेट के पहुंची. आरोप हैं कि वहां पहले से मौजूद दो युवकों ने छात्रा का वीडियो बना लिया विरोध करने पर दोनों ने उसे धमकाया और दबोच लिया. एक आरोपी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया तो वहीं दूसरा आरोपी मौके पर खड़ा होकर निगरानी करता रहा.

क़ासिम उर्फ़ मिर्ची मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

घटना से सदमे में आई पीड़िता सीधे थाना फतेहपुर सीकरी पहुंचीऔर पूरी वारदात की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. गाइड, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई. इसी बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली. पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी क़ासिम उर्फ़ मिर्ची को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को क़ासिम के पास से 315 बोर का तमंचा और 2 ज़िंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.

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पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को किया गिरफ्तार

थाना फतेहपुर सीकरी को अज्ञात युवक द्वारा एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया. पुलिस टीम द्वारा त्वरित करते हुए मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 02.05.2026 को अभियुक्त कासिम उर्फ मिर्ची पुत्र सिराजुद्दीन निवासी मोहल्ला तालाब कस्बा व थाना फतेहपुर सीकरी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार (मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल) किया गया.

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई तथा घटना में अपने एक अन्य साथी के बारे में भी बताया गया. घटना में फरार अन्य अभियुक्त की तलाश टीमों द्वारा की जा रही है. गिरफ्तार अभियुक्त हत्या जैसे जघन्य अपराध में पूर्व में भी जेल जा चुका है.

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