UP News: मशहूर इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती की बढ़ी मुश्किलें, मस्जिदें मजाकिया Video बनाने का मंच नहीं, FIR दर्ज करने की मांग

Fatwa against Shadab Zakati Controversy: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती की मुश्किलें बढ़ गई है. इस मामले में मुस्लिम त्योहार कमेटी ने थाने में शिकायत कर दी है. जकाती के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने फतवा जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि शादाब जकाती को भोपाल से बाहर न जाने दिया जाए. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 17, 2025, 11:50 AM IST
Shadab Zakati Controversy
Shadab Zakati Controversy

Fatwa against Shadab Zakati Controversy: देश विदेश में फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती (Social Media Influencer Shadab Zakati) की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है. मध्य प्रदेश के भोपाल (Bhopal) में शादाब जकाती के खिलाफ फतवा जारी हुआ है. यह फतवा ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी (All India Muslim Committee Fatwa) की ओर से जारी हुआ है. जिसमें कहा गया है कि शादाब जकाती को भोपाल से बाहर न जाने दिया जाए, जहां भी मिले मुसल्लम ईमान वाले शादाब जकाती का मुंह काला करें.

जकाती के वीडियो पर बवाल
इस मामले में थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है. दरअसल, शादाब जकाती ने विश्व प्रसिद्ध भोपाल स्थित ताजुल मसाजिद (मस्जिद) में वीडियो (Video) बनाया था, जो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral) हो गया. फिर इस वीडियो पर बवाल मच गया है. इस वीडियो में शादाब जकाती जूते पहने और बिना दुपट्टे के महिला के साथ मस्जिद में दिखाई दिए. जिसे लेकर मुस्लिम कमेटियों में भारी आक्रोश देखने को मिला था. 

इन्फ्लुएंसर पर लगे संगीन आरोप
शादाब जकाती पर मजहब से खिलवाड़ करने का आरोप लगा था. आरोप है कि जकाती ने वीडियो बनाते समय इस्लामिक नियमों का उल्लंघन किया है. भोपाल के उन इन्फ्लुएंसर की भी भोपाल ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी को तलाश है, जिसने इस वीडियो में उनका साथ दिया है. कमेटी ने उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. 

मुकदमा दर्ज करने की मांग
इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती उत्तर प्रदेश का है. इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष शमशुल हसन ने बताया कि क्या चल रहा है. क्या हो रहा है? मस्जिद के जूते चप्पल, बेपर्दा और बेहया औरतों के साथ वीडियो बनाया जा रहा है. आज नवाब साहब होते तो इस तरह की बातें करने वालों को माफी नहीं मिलनी चाहिए. प्रशासन शाहजहानाबाद थाने में एफआईआर दर्ज करें. 

ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष शमशुल हसन ने बताया कि अल्लाह की इबादतगाह में फालतू इस तरह के लोग अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए मस्जिदों को नापाक हरकत कर रहे हैं. नाचने गाने वाला शादाब नाचने गाने का अड्डा बनाना चाहते हैं. उधर, सोशल मीडिया पर भी कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है.

यह भी पढ़ें: अमेठी में बम जैसा धमाका! पल भर में भर भराकर गिरा मकान, युवक की दर्दनाक मौत

यह भी पढ़ें: यूपी में बदमाशों का तांडव ! कहीं युवक को घेरकर चाकू से गोदा, तो कहीं नाबालिग को मार डाला

