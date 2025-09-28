Advertisement
Zee UP-Uttarakhand

Bijnor News: पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, ब्लास्ट में कई मजदूर हुए घायल, मची अफरा-तफरी

Bijnor Factory Blast News: बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया है. जैसे ही तेज धमाके से ब्लास्ट हुआ तो इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में कई मजदूर घायल हो गए हैं. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 28, 2025, 09:02 AM IST
Bijnor News
Bijnor Factory Blast News: बिजनौर के पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हो गया. इस धमाके से पूरा इलाका दहल गया. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में कई मजदूर घायल हो गए हैं. उधर, ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री में चीख पुकार मच गई. यह घटना थाना नहटोर थाना इलाके के गांव सीकरी भोगपुर की है.

मजदूरों ने भागकर बचाई जान
जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, तो एक घंटे की देरी से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद पुलिस और एंबुलेंस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. वहीं, मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई. 

Lucknow News: मिलावट खोरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 152Kg नकली सब्जी मसाला पकड़ा, 41Kg खराब दाल नष्ट

bijnor news Bijnor Police Bijnor Factory Blast News

;