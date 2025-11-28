Firozabad property fraud, UP voter list scam, brother deceives sister property, SIR voter list fraud, property registry cancellation, Sartaj Khanam case, फिरोजाबाद धोखाधड़ी, संपत्ति हड़पना, मतदाता सूची घोटाला, भाई-बहन विवाद,Property fraud Name of SIR">
SIR फॉर्म नहीं भरा तो देश से बाहर भेज दिया जाएगा...धोखेबाज भाई ने डर दिखाकर अपने नाम कर ली बहन की प्रॉपर्टी

Firozabad News: यूपी के फिरोजाबाद में सरताज खानम को उसके भाई ने धोखे से ठग लिया. मतदाता सूची पुनरीक्षण का बहाना बनाकर उसने बहन के मकान और दुकान का बैनामा अपने नाम करा लिया. 

Last Updated: Nov 28, 2025, 08:02 AM IST
Firozabad News
Firozabad News

प्रमेंद्र कुमार/फिरोजाबाद:  यूपी के फिरोजाबाद में विधानसभा मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी SIR के नाम पर एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. जहां एक महिला को उसके ही सगे भाई ने फॉर्म भरने का भय दिखाकर उसके मकान और दुकान का बैनामा अपने नाम करा लिया. पीड़िता ने एसएसपी को शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है और रजिस्ट्री निरस्त कराने के लिए अदालत पहुंची है.

SIR यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण का डर दिखाया
गुरुग्राम में रहकर सिलाई का काम करती सरताज खानम को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके अपने ही भाई आज़ाद की नीयत इतनी खतरनाक हो सकती है. सरताज ने मेहनत की कमाई से रसूलपुर थाना क्षेत्र के नालबंद चौराहा स्थित एक मकान और दुकान खरीदी थी.  लेकिन उसकी अनपढ़ता का फायदा उठाकर उसके भाई ने बड़ी चाल चल दी. आरोप है कि आरोपी भाई गुरुग्राम पहुंचा और सरताज को SIR यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण का डर दिखाया. उसने कहा कि “सरकार SIR फॉर्म भरने वालों की जांच कर रही है, अगर फॉर्म नहीं भरा तो देश से बाहर भेज दिया जाएगा, देश से भी निकाला जा सकता है.

कई दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर कराए 
यह सुनकर सरताज डर गई और अपने भाई के साथ फिरोजाबाद आ गई. भाई उसे सीधे तहसील ले गया, जहां कागज़ अपडेट कराने के नाम पर उससे कई दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर कराए गए. तहसील में बस इतना पूछा गया कि क्या वह मकान और दुकान गिफ्ट कर रही हैं. लेकिन सरताज गिफ्ट का मतलब नहीं समझ पाई और हस्ताक्षर कर दिए. उसके बाद जो हुआ वह हैरान कर देने वाला था.

भाई के नाम दुकान की रजिस्ट्री
SIR फॉर्म नहीं, बल्कि मकान और दुकान की रजिस्ट्री भाई के नाम चढ़ चुकी थी. पीड़िता के विरोध करने पर भाई ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी.  जिसके बाद सरताज ने SSP फिरोजाबाद को शिकायती पत्र भेजकर सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं महिला ने विवादित रजिस्ट्री को निरस्त कराने के लिए न्यायालय में वाद दायर कर दिया है. सरताज खानम का कहना है कि उसने जीवनभर की कमाई से मकान और दुकान खरीदे थे, जिन्हें उसके अपने भाई ने ही छलपूर्वक छीन लिया.  अब वह न्याय की गुहार लगा रही है.

SIR के नाम पर हुई ये धोखाधड़ी न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं के दुरुपयोग पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि भरोसे के रिश्तों में छिपी क्रूर सच्चाई को भी उजागर करती है। फिलहाल पुलिस शिकायत की जांच कर रही है.

