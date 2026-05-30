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फिरोजाबाद का कंस चाचा! ढेड़ साल के बच्चे को पटक-पटककर मार डाला, वायरल वीडियो देख खोल उठेगा खून

Firozabad News: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में  दिल दहला देने वाली घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. यहां एक शख्स ने अपने ही डेढ़ साल के मासूम भतीजे को सड़क पर पटक-पटक कर मार डाला. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 30, 2026, 04:46 PM IST
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बेरहमी से डेढ़ साल के मासूम की हत्या
बेरहमी से डेढ़ साल के मासूम की हत्या

Firozabad : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में  दिल दहला देने वाली घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. यहां एक शख्स ने अपने ही डेढ़ साल के मासूम भतीजे को सड़क पर पटक-पटक कर मार डाला. 

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