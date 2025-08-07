तुम्हारे अश्लील वीडियो वायरल कर दूंगा... लखनऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री के सचिव की पत्नी को धमकी, ब्लैकमेल कर लाखों रुपये जेवर हथियाने का आरोप

Lucknow News: राजधानी लखनऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री के सचिव की पत्नी को ब्लैकमेल और उनके अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी का मामला सामना आया है.

राजधानी लखनऊ के गोमती नगर थाने में सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के सचिव राजेश कुमार ने गोमती नगर थाने में FIR दर्ज कराई है कि अनिल पांड नाम के व्यक्ति ने उनकी पत्नी को ब्लैक मेल किया है. शिकायतकर्ता राजेश कुमार के मुताबिक अनिल पांडे ने उनकी पत्नी को धमकी दी है कि वो उनके प्राइवेट और अश्लील वीडियो और फोटो वायरल कर देगा.

पूर्व मंत्री के सचिव ने पुलिस को बताया

राजेश कुमार ने पुलिस को बताया कि एक दिन मेरी पत्नी नींद में चिल्ला रही थी. मैं हड़बड़ा कर उठा और उससे चिल्लाने की वजह पूंछी तो उसने बताया कि अनिल पांडे हम सबको मार देगा. मैंने पूछा तो मेरी पत्नी ने बताया कि एक दिन अनिल पांडे मेरी गैरमौजदूगी में घर में घुस आया उसने असलाह के दम पर मेरी पत्नी के प्राइवेट पार्ट छुए और अश्लील वीडियो बनाए. अनिल पांडे ने इन्हें वायरल करने की धमकी देते हुए 2 लाख रुपये और घर में रखे जेवर लिये और चला गया.

पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया

लखनऊ की गोमती नगर थाना पुलिस ने राजेश कुमार की शिकायत पर छेड़छाड़, अश्लीलता, धमकाने और जबरनी वसूली करने की धाराओं में मामला दर्ज लिया है और मामले की जांच की जा रही है.

वहीं जान मारने की धमकी पर राजेश कुमार ने सीएम को पत्र भेजकर सुरक्षा की मांग की है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. राजेश कुमार ने पत्र में लिखा है कि आरोपी खुलेआम धमकी दे रहा है और उससे मुझे और मेरी पत्नी को जान का खतरा है.

