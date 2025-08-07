तुम्हारे अश्लील वीडियो वायरल कर दूंगा... लखनऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री के सचिव की पत्नी को धमकी, ब्लैकमेल कर लाखों रुपये जेवर हथियाने का आरोप
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2871445
Zee UP-UttarakhandUP Crime

तुम्हारे अश्लील वीडियो वायरल कर दूंगा... लखनऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री के सचिव की पत्नी को धमकी, ब्लैकमेल कर लाखों रुपये जेवर हथियाने का आरोप

Lucknow News: राजधानी लखनऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री के सचिव की पत्नी को ब्लैकमेल और उनके अश्लील वीडियो और  फोटो वायरल करने की धमकी का मामला सामना आया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 07, 2025, 09:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तुम्हारे अश्लील वीडियो वायरल कर दूंगा... लखनऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री के सचिव की पत्नी को धमकी, ब्लैकमेल कर लाखों रुपये जेवर हथियाने का आरोप

Lucknow News: राजधानी लखनऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री के सचिव की पत्नी को ब्लैकमेल और उनके अश्लील वीडियो और  फोटो वायरल करने की धमकी का मामला सामना आया है. 

राजधानी लखनऊ के गोमती नगर थाने में सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के सचिव राजेश कुमार ने गोमती नगर थाने में FIR दर्ज कराई है कि अनिल पांड नाम के व्यक्ति ने उनकी पत्नी को ब्लैक मेल किया है. शिकायतकर्ता  राजेश कुमार के मुताबिक अनिल पांडे ने उनकी पत्नी को धमकी दी है कि वो उनके प्राइवेट और अश्लील वीडियो और फोटो वायरल कर देगा. 

पूर्व मंत्री के सचिव ने पुलिस को बताया
राजेश कुमार ने पुलिस को बताया कि एक दिन मेरी पत्नी नींद में चिल्ला रही थी. मैं हड़बड़ा कर उठा और उससे चिल्लाने की वजह पूंछी तो उसने बताया कि अनिल पांडे हम सबको मार देगा. मैंने पूछा तो मेरी पत्नी ने बताया कि एक दिन अनिल पांडे मेरी गैरमौजदूगी में घर में घुस आया उसने असलाह के दम पर मेरी पत्नी के प्राइवेट पार्ट छुए और अश्लील वीडियो बनाए. अनिल पांडे ने इन्हें वायरल करने की धमकी देते हुए 2 लाख रुपये और घर में रखे जेवर लिये और चला गया. 

पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया
लखनऊ की गोमती नगर थाना पुलिस ने राजेश कुमार की शिकायत पर छेड़छाड़, अश्लीलता, धमकाने और जबरनी वसूली करने की धाराओं में मामला दर्ज लिया है और मामले की जांच की जा रही है. 

वहीं जान मारने की धमकी पर राजेश कुमार ने सीएम को पत्र भेजकर सुरक्षा की मांग की है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. राजेश कुमार ने पत्र में लिखा है कि आरोपी खुलेआम धमकी दे रहा है और उससे मुझे और मेरी पत्नी को जान का खतरा है. 

ये भी पढ़ें: 25 लाख दो नहीं तो...युवक के खाते में आए 50 लाख तो पुलिसवालों की नीयत बिगड़ी, ऑडियो वायरल

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Lucknow latest newsUP Crime news

Trending news

Lucknow latest news
अश्लील वीडियो वायरल कर दूंगा... पूर्व केंद्रीय मंत्री के सचिव की पत्नी को मिली धमकी
Latest shahjahanpur News
25 लाख दो नहीं तो...युवक के खाते में आए 50 लाख तो पुलिसवालों की नीयत बिगड़ी
Ayodhya Weather Today
अयोध्या में बारिश का कहर, सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, अलर्ट पर प्रशासन
Swami Prasad Maurya
SC/ST और OBC ने धर्म परिवर्तन किया....यूपी में पूर्व कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान
Maharajganj News
नाक पर ऑक्सीजन पाइप, बाइक पर मरीज! महराजगंज जिला अस्पताल के बाहर ये क्या हो रहा
Etawah news
यूपी में पकड़े गए MP के ऊर्जा मंत्री! SSP को रौब दिखाना पड़ गया भारी, खुल गई पोल
up cabinet meeting
यूपी कैबिनेट बैठक खत्म, 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
Shamli news
Shamli News: साले का सेहरा बना जीजा की 'मौत', शादी की खुशियों के बीच मच गई चीख-पुकार
uttarkashi floods
पापा, मैं बच नहीं पाऊंगा...धराली की तबाही में गूंजती रही बेटे की आखिरी आवाज
Maharajganj News
भारत-नेपाल सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम,विदेशी महिला समेत दो दलाल को पुलिस ने दबोचा
;