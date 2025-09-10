मेरे पति को जबरन उठा ले गए हैं.. मऊ में किडनैपिंग केस की पोल खुली तो सामने आई हैरान करने वाली सच्चाई

मऊ/प्रकाश पाण्डेय: यूपी के मऊ जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां सोमवार को एक शख्स की किडनैपिंग को लेकर अफवाह फैल गई. जिससे हड़कंप मच गया लेकिन जब सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया. जिस शख्स की किडनैपिंग की अफवाह फैली थी वह 43 मुकदमों का आरोपी गैंगस्टर निकला. जिसे पुलिस ने ही दबोचा था.

पुलिस ने की गिरफ्तारी

पुलिस ने गैंगस्टर संजय यादव को मऊ से गिरफ्तार किया. गाजीपुर जिले के बनकटा निवासी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख परिवार से जुड़े संजय यादव की पत्नी किरण यादव ने पुलिस को तहरीर दी थी. जिसमें आरोप लगाया था कि हथियारबंद लोग उनके पति को जबरन उठा ले गए हैं, लेकिन संजय यादव का कोई अपरहण नहीं बल्कि पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है.

43 मामले में आरोपी है संजय यादव

पुलिस के अनुसार, संजय यादव बहरियाबाद थाना का वांछित अभियुक्त है, जिस पर हत्या, रंगदारी, लूट समेत गंभीर धाराओं में कुल 43 मुकदमे दर्ज हैं. लंबे समय से उसकी तलाश की जा रही थी और मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम के साथ दुल्लहपुर, बिरनो और बहरियाबाद पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर देर रात उसे दबोच लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

संजय यादव की पत्नी का क्या कहना?

बता दें कि संजय यादव की पत्नी ने एक वीडियो जारी किया था. जिसमें उन्होंने कहा, "हमें नहीं पता कि वे कौन लोग थे और कहां से आए थे. देर रात सभी लोग आए. उन्होंने मकान मालिक से जबरदस्ती गेट खुलवाया और इसके बाद उन्हें मारा. फिर मेरे कमरे में आ गए, जहां मुझे बंदूक दिखाकर मेरे पति को उठा ले गए. इस दौरान महिला ने बताया कि उसके मुंह में भी बंदूक डाल दी और कहा कि मऊ कोतवाली में आओ. मुझे बहुत मारा गया."

फैली अपरहण की अफवाह

गिरफ्तारी की पुष्टि होते ही देर रात फैली अपहरण की अफवाह शांत हो गई, हालांकि घटना के दौरान इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बना रहा. पुलिस अब उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी है. पूरा मामला गाजीपुर से है. वहीं से क्राइम ब्रांच और एसओजी टीम ने एक्शन लिया है.

ग्रेटर नोएडा के होस्टल में फायरिंग, MBA छात्र की गोली लगने से मौत, सामने आई ये वजह