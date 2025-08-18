Ghazipur News: पानी की बोतल में छिपाकर लाया चाकू...गाजीपुर के नामी स्‍कूल की क्लासरूम में खून-खराबा से मचा हड़कंप
Ghazipur News: पानी की बोतल में छिपाकर लाया चाकू...गाजीपुर के नामी स्‍कूल की क्लासरूम में खून-खराबा से मचा हड़कंप

Ghazipur News: गाजीपुर के एक नामी स्‍कूल में छात्रों के दो ग्रुप में मामूली विवाद के बाद खून-खराबा हो गया. कक्षा 9 के एक छात्र ने गुस्‍से में आकर 10वीं के छात्र पर चाकू से वार कर दिया. हमले में एक छात्र की मौत हो गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 18, 2025, 09:18 PM IST
knife attack in Sunbeam School Ghazipur
knife attack in Sunbeam School Ghazipur

Ghazipur News: गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के महराजगंज स्थित सनबीम स्कूल में सोमवार सुबह साढ़े 9 बजे छात्रों के बीच हुआ मामूली विवाद खून-खराबे में बदल गया. 9वीं कक्षा के एक छात्र ने गुस्से में आकर 10वीं के छात्र आदित्य वर्मा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में आदित्य की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. वहीं, आदित्य के शव का शाम 6 बजे पीएम हाउस में पोस्टमार्टम करवाया गया. 

गाजीपुर में स्‍कूल में छात्र पर चाकू से हमला
एसपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद ने बताया कि छात्रों के बीच आपसी विवाद हुआ था, जिसके बाद चाकूबाजी हुई. इस घटना में एक छात्र की मौत हो गई और तीन घायल हैं. प्रथम दृष्टया यह आपसी विवाद का मामला है, लेकिन पुलिस हर पहलू की गहन जांच कर रही है. उधर, स्कूल की प्रिंसिपल अर्चना कुमारी ने भी घटना पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि स्कूल में रोजाना छात्रों के बैग की जांच की जाती है, लेकिन आरोपी छात्र ने चाकू को बड़ी चतुराई से मेटल की पानी की बोतल में छिपाकर स्कूल लाया था. घटना को बाथरूम के पास अंजाम दिया गया. प्रिंसिपल ने कहा कि वे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और हर संभव मदद करेंगे. 

परिजन बोले-बेटा बीच-बचाव करने गया था
एसपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद ने बताया कि मृतक छात्र की पहचान आदित्य वर्मा निवासी यूसुफपुर मुहम्मदाबाद के रूप में हुई है. आदित्‍य के परिजनों का कहना है कि बच्चों के बीच झगड़ा हो रहा था और आदित्य बीच-बचाव करने पहुंचा था, तभी आरोपी छात्र ने गुस्से में आकर उस पर चार बार चाकू से हमला कर दिया. वार पेट और सिर पर लगे, जिससे उसकी मौत हो गई. इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहराई से जांच कर रही है. वहीं आदित्य की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. 

