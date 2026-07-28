/गाजीपुर में लव मैरिज का खौफनाक अंत! ब्यूटी पार्लर में घुसकर पति ने पत्नी का गला रेता, फिर खुद किया सरेंडर

पूरे इलाके में अफरा-तफरी मची

मृतका के भाई जितेंद्र विश्वकर्मा का आरोप है कि ढाई साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था. शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में दहेज में गाड़ी और सिकड़ी की मांग को लेकर कुसुम को लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा. सोमवार को इसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की तो आरोपी ने उन्हें भी धमकाया और दौड़ा लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.