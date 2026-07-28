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गाजीपुर में लव मैरिज का खौफनाक अंत! ब्यूटी पार्लर में घुसकर पति ने पत्नी का गला रेता, फिर खुद किया सरेंडर

Ghazipur Beauty Parlour Murder: गाजीपुर में लव मैरिज का खौफनाक अंत हो गया है. यहां शादी के ढाई साल बाद पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या करने के बाद आरोपी खुद पुलिस के सामने पहुंच गया. इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 28, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:09 AM IST
गाजीपुर में लव मैरिज का खौफनाक अंत! ब्यूटी पार्लर में घुसकर पति ने पत्नी का गला रेता, फिर खुद किया सरेंडर
Image Credit: सांकेतिक फोटो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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