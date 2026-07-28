/गाजीपुर में लव मैरिज का खौफनाक अंत! ब्यूटी पार्लर में घुसकर पति ने पत्नी का गला रेता, फिर खुद किया सरेंडर

राज्य चुनें
Ghazipur Beauty Parlour Murder/ आलोक त्रिपाठी: गाजीपुर में लव मैरिज के ढाई साल बाद पति ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी. आरोपी ने दिनदहाड़े ब्यूटी पार्लर में घुसकर धारदार हथियार से पत्नी पर हमला किया और उसकी जान ले ली. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हत्या करने के बाद आरोपी खुद पुलिस के सामने पहुंच गया.
क्या है ये पूरा मामला?
दरअसल गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव की रहने वाली 30 वर्षीय कुसुम देवी कस्बे में ब्यूटी पार्लर चलाकर अपना जीवनयापन करती थी. सोमवार शाम करीब 7:20 बजे उनका पति रविकांत उर्फ हनी अचानक पार्लर में पहुंचा. उसके बाद धारदार हथियार से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही कुसुम की मौत हो गई.
पूरे इलाके में अफरा-तफरी मची
मृतका के भाई जितेंद्र विश्वकर्मा का आरोप है कि ढाई साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था. शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में दहेज में गाड़ी और सिकड़ी की मांग को लेकर कुसुम को लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा. सोमवार को इसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की तो आरोपी ने उन्हें भी धमकाया और दौड़ा लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही शादियाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया. मामले में सीओ भुड़कुड़ा रामकृष्ण तिवारी ने बताया कि शादियाबाद कस्बे में ब्यूटी पार्लर संचालिका की उसके पति द्वारा चाकू से हत्या किए जाने की घटना सामने आई है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर हत्या और दहेज प्रताड़ना सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.