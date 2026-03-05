Advertisement
ICU में प्रेमी की मौत… इश्क में जल्लाद बनी प्रेमिका, साथियों संग मिलकर ‘चांद’ पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया

Agra News: आगरा जिले  में प्रेम प्रसंग का एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया है. यहां प्रेमिका ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रेमी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया. घटना के बाद से सभी आरोपी फरार बताए जा रहे है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 05, 2026, 12:06 PM IST
आगरा/कपिल अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रेम प्रसंग का एक खौफनाक मामला सामने आया है. यहां प्रेमिका और उसके साथियों ने मिलकर अपने प्रेमी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. गंभीर रूप से झुलसे युवक की 5 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं.

कहां की है ये मामला?
मामला थाना शाहगंज क्षेत्र का है. 27 फरवरी को ऑटो चालक चांद (25) रोज की तरह सवारी उतारकर घर लौट रहा था. इसी दौरान आजमपाड़ा रोड पर उसकी प्रेमिका शबनम अपनी मां, भाई और एक अन्य साथी के साथ पहुंची और उसे रोक लिया. आरोप है कि किसी बात को लेकर विवाद होने पर सभी ने मिलकर चांद को ऑटो से जबरन बाहर खींच लिया और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी.

5 दिन बाद इलाज के दौरान मौत
आग से चांद करीब 80 प्रतिशत तक झुलस गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने उसे पहले आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे निजी अस्पताल रेफर किया गया. करीब 5 दिन तक आईसीयू में इलाज चलने के बाद बुधवार देर रात चांद ने दम तोड़ दिया.

पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए
घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा किया. करीब एक घंटे तक सड़क जाम रही. सूचना पर पुलिस और एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह मौके पर पहुंचे और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने जाम समाप्त किया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मृतक के भाई ने क्या कहा?
मृतक के भाई साबीर का आरोप है कि पुलिस ने पहले आरोपी शबनम और नगीना को पकड़ लिया था, लेकिन बिना कार्रवाई के छोड़ दिया. उनका कहना है कि आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और परिवार को धमकी दे रहे हैं.
परिजनों के मुताबिक चांद और शबनम के बीच करीब दो साल से प्रेम संबंध था. शबनम मथुरा की रहने वाली है और उसकी शादी आजमपाड़ा में हुई थी.

एसीपी के मुताबिक
बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही शबनम का निकाह उसके देवर से करा दिया गया था. इसके बाद शबनम और उसके परिजनों ने चांद से उसके साथ की फोटो और वीडियो डिलीट करने को कहा, जिसको लेकर विवाद हो गया.एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह के अनुसार, पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

