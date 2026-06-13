मामले पर क्या बोले सचिव?

इतना ही नहीं सचिव ने यह भी आरोप लगाया कि इन लोगों ने घोटाले का पैसा नहीं जमा किया जो अब मौजूदा वक्त में 4 करोड़ 90 लाख 8373 रुपए घोटाले की रकम हो गई है, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं अपराध से संबंधित है. नगर कोतवाली पुलिस द्वारा सचिव रविंद्र कुमार श्रीवास्तव के तहरीर पर इन सभी 69 नामजद इंडियन बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज लिया और पूरे मामले की जांच उपनिरीक्षक सोनू कुमार को सौंप दी गई है.