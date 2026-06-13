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Gonda Indian Bank Scam/ अतुल कुमार यादव: गोंडा इंडियन बैंक मुख्य शाखा में करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है. इस मामले में इंडियन बैंक के सचिव रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बैंक के 69 अधिकारियों और कर्मचारियों, ग्राहकों के खिलाफ गोंडा के नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है. इन 69 आरोपियों में 23 सालों की इस अवधि के दौरान गोंडा इंडियन बैंक की मुख्य शाखा में तैनात रहे बैंक मैनेजर, कैशियर समेत कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं.
69 अधिकारी-कर्मचारियों पर केस
यह बड़ा घोटाला 1997 से 2020 तक हुआ. जिसके जरिए 4 करोड़ 90 लाख 8373 रुपए गबन किए गए. अब इस मामले में इंडियन बैंक के सचिव रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने इंडियन बैंक के ही 69 अधिकारियों और कर्मचारियों पर गोंडा के नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवा दिया है.
करोड़ों के घोटाले का लगा आरोप
सचिव का आरोप है कि इन लोगों ने अपने पद और कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए मनमाने ढंग से 3 करोड़ 60 लाख 16 हजार रुपये की हेरा फेरी कर गबन किया था. जिसकी शिकायत इसके पूर्व विभागीय कार्रवाई किए जाने पर इन सभी लोगों ने गबन धनराशि की वापसी अपने-अपने हिस्से की ब्याज समेत जमा करने के लिखित अनुबंध सोसाइटी में दिए थे, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने टालमटोल करते हुए अनुबंध का उल्लंघन किया.
मामले पर क्या बोले सचिव?
इतना ही नहीं सचिव ने यह भी आरोप लगाया कि इन लोगों ने घोटाले का पैसा नहीं जमा किया जो अब मौजूदा वक्त में 4 करोड़ 90 लाख 8373 रुपए घोटाले की रकम हो गई है, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं अपराध से संबंधित है. नगर कोतवाली पुलिस द्वारा सचिव रविंद्र कुमार श्रीवास्तव के तहरीर पर इन सभी 69 नामजद इंडियन बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज लिया और पूरे मामले की जांच उपनिरीक्षक सोनू कुमार को सौंप दी गई है.
जांच के बाद होगा कार्रवाई
गोंडा नगर कोतवाल बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके पूरे मामले को लेकर के जांच शुरू की गई है. साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करने के बाद इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ गोंडा नगर कोतवाली पुलिस और विवेचक सोनू कुमार द्वारा कार्रवाई की जाएगी.
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