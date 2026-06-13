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गोंडा इंडियन बैंक घोटाला: 69 अधिकारियों-कर्मचारियों पर मुकदमा, 23 सालों में ₹4 करोड़ डकारा!

Gonda Indian Bank Scam: गोंडा इंडियन बैंक में 4 करोड़ रुपये का घोटाला करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है. इस मामले में इंडियन बैंक के सचिव ने बैंक के ही 69 अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ग्राहकों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है. इन आरोपियों ने 23 सालों में करोड़ों रुपये की हेराफेरी की. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 13, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:05 PM IST
गोंडा इंडियन बैंक घोटाला: 69 अधिकारियों-कर्मचारियों पर मुकदमा, 23 सालों में ₹4 करोड़ डकारा!
Image Credit: Indian Bank Scam

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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