गोंडा में जानलेवा बना जीवन साथी, पत्नी को बेरहमी से उतारा मौत के घाट, 2 साल पहले हुई थी लव मैरिज

गोंडा/अतुल यादव: यूपी के गोंडा जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक युवक ने अपनी ही पत्नी की सिर पर डंडे से वार करने के बाद गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी. गन्ने के खेत में हत्या को अंजाम देने के बाद इस हत्याकांड को एक्सीडेंट दिखाने के लिए घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर ले जाकर सड़क के किनारे शव को फेंक कर फरार हो गया.

दरअसल पूरा मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसीपुर माझा ग्राम पंचायत का है. यहां के रहने वाले मुकेश यादव द्वारा अपने ही 23 वर्षीय पत्नी सुषमा यादव की सिर पर डंडे से वार करके गला दबाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई.सूचना पाकर मौके पर पहुंची नवाबगंज थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

दो साल पहले हुई थी लव मैरिज

बताया जा रहा है कि 2 साल पहले दोनों ने लव मैरिज शादी की थी बीते 13 फरवरी 2023 को इसी ही गांव के रहने वाले राम टहल यादव ने मुकेश यादव के साथ की थी. मृतका के भाई वीर प्रताप ने नवाबगंज थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसने अपनी बहन की शादी 2023 में गांव की रहने वाले मुकेश यादव के साथ की थी. शादी के बाद मेरी बेटी विदा होकर की गई थी शादी के कुछ दिन तक ठीक-ठाक रहा.

दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप

इसके बाद बहन को उसके पति मुकेश यादव, उसकी ननद रेनू और मेरी बहन के साथ उसकी सास कम दहेज का ताना देकर के उसे प्रताड़ित कर रही थी. इस बात की शिकायत मेरी बहन ने हम लोगों से की तो मेरी बहन को वो लोग विदा नहीं कर रहे थे. उन लोगों द्वारा एक मोटरसाइकिल और एक भैंस की मांग की जा रही थी. हम लोगों ने कहा कि हम आने वाले अप्रैल में दे देंगे. लेकिन उन लोगों द्वारा देर रात मेरी बहन की हत्या करके उसके शव को ले जाकर सड़क पर फेंक दिया गया है.