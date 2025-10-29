Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2979703
Zee UP-UttarakhandUP Crime

गोंडा में जानलेवा बना जीवन साथी, पत्नी को बेरहमी से उतारा मौत के घाट, 2 साल पहले हुई थी लव मैरिज

Gonda News: गोंडा जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक युवक ने अपनी ही पत्नी की सिर पर डंडे से वार करने के बाद गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 29, 2025, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gonda news
Gonda news

गोंडा/अतुल यादव: यूपी के गोंडा जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक युवक ने अपनी ही पत्नी की सिर पर डंडे से वार करने के बाद गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी. गन्ने के खेत में हत्या को अंजाम देने के बाद इस हत्याकांड को एक्सीडेंट दिखाने के लिए घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर ले जाकर सड़क के किनारे शव को फेंक कर फरार हो गया.

दरअसल पूरा मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसीपुर माझा ग्राम पंचायत का है. यहां के रहने वाले मुकेश यादव द्वारा अपने ही 23 वर्षीय पत्नी सुषमा यादव की सिर पर डंडे से वार करके गला दबाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई.सूचना पाकर मौके पर पहुंची नवाबगंज थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

दो साल पहले हुई थी लव मैरिज
बताया जा रहा है कि 2 साल पहले दोनों ने लव मैरिज शादी की थी बीते 13 फरवरी 2023 को इसी ही गांव के रहने वाले राम टहल यादव ने मुकेश यादव के साथ की थी. मृतका के भाई वीर प्रताप ने नवाबगंज थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसने अपनी बहन की शादी 2023 में गांव की रहने वाले मुकेश यादव के साथ की थी. शादी के बाद मेरी बेटी विदा होकर की गई थी शादी के कुछ दिन तक ठीक-ठाक रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप
इसके बाद बहन को उसके पति मुकेश यादव, उसकी ननद रेनू और मेरी बहन के साथ उसकी सास कम दहेज का ताना देकर के उसे प्रताड़ित कर रही थी. इस बात की शिकायत मेरी बहन ने हम लोगों से की तो मेरी बहन को वो लोग विदा नहीं कर रहे थे. उन लोगों द्वारा एक मोटरसाइकिल और एक भैंस की मांग की जा रही थी. हम लोगों ने कहा कि हम आने वाले अप्रैल में दे देंगे. लेकिन उन लोगों द्वारा देर रात मेरी बहन की हत्या करके उसके शव को ले जाकर सड़क पर फेंक दिया गया है.

TAGS

gonda news

Trending news

kaushambi news
95 साल के बुजुर्ग पर दबंगई का आरोप, परिजन खाट पर लेकर पहुंचे SDM दफ्तर, जानिए मामला
Bareilly Woman Murder Case
बरेली में विवाहिता की बेरहमी से हत्या, बेड के नीचे छिपाया शव,पति और देवर पर लगे आरोप
ghaziabad encounter
महिलाओं से आभूषण लूटने वाला टप्पेबाज गैंग का एनकाउंटर, तीन बदमाश गोली लगने से घायल
Patakha Mafia Qadir Case
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर, ठगी मामले में फरार काशिफ की याचिका पर सुनवाई आज
sahara india pariwar
सहारा इंडिया में फंसे PF रकम से जुड़ी खबर! बकाया जमा करने को विभाग ने उठाया ये कदम
Kitchen Garden
UP News: अब स्कूलों में बनेगा किचन गार्डन, मिड डे मील में परोसी जाएगी ये सब्जियां
gyanvapi case
ज्ञानवापी मामले में ऐतिहासिक फैसले का दिन,कोर्ट निरीक्षण आज,बदले जाएंगे सीलिंग कपड़े
uttarakhand rain alert
उत्तराखंड में ठंड का जबरदस्त आगाज, बारिश-बर्फबारी से सीमान्त इलाकों में लुढका पारा
BJP ravi kishan
सनातन और श्रीराम का विरोध बर्दाश्त नहीं....रवि किशन ने खेसारी पर चलाए सियासी बाण
bulandshahr news
बुलंदशहर के अनूपशहर में 1 से 10 नवंबर तक भारी वाहनों की एंट्री बैन, जानिये वजह