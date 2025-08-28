कानपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग और बम धमाके से दहशत, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात
कानपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग और बम धमाके से दहशत, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

Kanpur Crime News: कानपुर में आधा दर्जन बाइक सवारों ने एक घर के बाहर बमबारी कर मोहल्ले में हड़कंप मचा दिया. बमबारी की यह दहशतभरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 28, 2025, 03:31 PM IST
कानपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग और बम धमाके से दहशत, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

Praveen Pandey/Kanpur :  कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के दादा नगर इंडस्ट्रियल एरिया में बुधवार देर रात गोलीबारी और बमबाजी की वारदात से पूरा इलाका दहल उठा. तीन बाइकों पर आए आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने एक युवक को निशाना बनाते हुए करीब छह राउंड फायरिंग की और जाते-जाते देसी बम भी फोड़ दिया. धमाके के छर्रे लगने से एक महिला घायल हो गई. वारदात के दौरान मोहल्ले के लोग बाहर निकले तो हमलावरों ने उन्हें धमकाकर वापस घरों में भेज दिया. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. 

कुछ दिन पहले हुआ था विवाद
घटना पनकी नौरैयाखेड़ा की है. स्थानीय निवासी जीतू सिंह चौहान के मुताबिक, कुछ दिन पहले उनके छोटे भाई का अभय यदुवंशी नामक युवक से विवाद हुआ था. बाद में समझौता भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद लगातार धमकियां मिल रही थीं. जीतू ने बताया कि बुधवार रात करीब दो बजे तीन बाइक पर सवार छह युवक उनके घर के बाहर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे.

गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर आए, लेकिन बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर खामोश कर दिया. इसी बीच मोहल्ले में गणेश प्रतिमा पंडाल के पास सो रही जीतू की बहन नेहा ने विरोध किया, तो हमलावर भागते समय देशी बम फेंककर फरार हो गए. बम के छर्रे लगने से नेहा घायल हो गई.

स्थानीय लोगों ने हमलावरों को पकड़ा
स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए एक आरोपी को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. घटना का करीब डेढ़ मिनट का वीडियो सामने आया है, जिसमें बदमाश खुलेआम गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं.

पुलिस ने घटना पर शुरू की कार्रवाई
गोविंद नगर इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की पहचान की जा रही है. वहीं, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही बाकी सभी हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

कानपुर की इस वारदात ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बदमाश आधी रात को खुलेआम फायरिंग और बमबाजी करके इलाके में आतंक फैलाने में कामयाब रहे.

ये भी पढ़ें: जमीन की जंग में रिश्तों का कत्ल! बेटे ने कुल्हाड़ी से बाप को उतारा मौत के घाट

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

kanpur latest newsKanpur crime news

;