Unnao: उन्नाव में हाफ एनकाउंटर, दो शातिर चोर गिरफ्तार, एक बदमाश के पैर में गोली लगी

Unnao News: अपराध के खिलाफ उन्नाव पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. सर्राफा दुकान से चोरी के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई. दो को पुलिस ने गिरफ्तार किया. एक बदमाश के पैर में गोली लगी.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:39 AM IST
UP Police Encounter
UP Police Encounter

Unnao Encounter: यूपी के उन्नाव जिले में अपराध के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. सोमवार रात पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई. एनकाउंटर में दो शातिर चोर पुलिस के हत्थ चढ़े हैं. जबकि एक बदमाश अंधेर का फायदा उठाकर फरार हो गया. पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. मुठभेड़ न्नाव के थाना बारासगवर क्षेत्र में हुई.

पुलिस–स्वाट–सर्विलांस टीम की संयुक्त सफलता
जानकारी के मुताबिक थाना बारासगवर क्षेत्र में पुलिस चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान जगतपुर नहर मार्ग पर बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया लेकिन बाइक सवार युवकों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई से एक चोर इमाद कुरैशी घायल हुआ है. जिसको इलाज के लिए 
सीएचसी बीघापुर भेजा गया है. जहां उसका इलाज जारी है.

सर्राफा दुकान से की थी चोरी
वहीं, दूसरा अभियुक्त एकलव्य उर्फ अमन निषाद गिरफ्तार हुआ है. तीसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. जिसकी तलाश की जा रही है. तीनों ने थाना क्षेत्र के ऊंचगांव मे सर्राफा दुकान मे चोरी की घटना को अंजाम दिया था. मौके से 315 बोर का तमंचा, कारतूस, खोखा, चोरी के सोने-चांदी के जेवर व 4400 नकद बरामद हुए हैं.

कौशांबी में गौकशों और पुलिस की मुठभेड़
वहीं,  कौशांबी जिले में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई है.पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा साथी गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों आरोपी ऑटो में गौमांस लेकर बेचने जा रहे थे. संदीपनघाट थाना क्षेत्र के लोहरा गांव के पास देर रात पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग ऑटो में गौमांस लेकर जा रहे हैं. 

आरोपी के पैर में लगी गोली
सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक आरोपी जफर अहमद के पैर में लगी, जबकि दूसरा आरोपी नबीउल्लाह मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी को जिला अस्पताल मंझनपुर में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मौके से ऑटो और गौमांस बरामद किया है. वही घायल आरोपी को मेडिकल कालेज में भर्ती किया है, जहा पर उसका इलाज चल रहा है.

