Hamirpur News: मैं खुद अपनी मौत का जिम्मेदार हूं... युवक ने उठाया खौफनाक कदम, सामने आई सुसाइड की वजह

Hamirpur News: यूपी के हमीरपुर जिले में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. आत्महत्या के पीछे घरेलू कलह, शराब का आदी होना बताया जा रहा है.
हमीरपुर/संदीप कुमार: यूपी के हमीरपुर जिले में एक युवक ने सुसाइड नोट लिख फंदा लगा आत्महत्या कर ली है जिसकी सूचना पर पहुँची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बताया जा रहा है कि युवक ने घरेलू कलह के चलते शराब के नशे में यह कदम उठाया है. सदर कोतवाली क्षेत्र के रमेड़ी मोहल्ला निवासी सचिन ने छत के ऊपर बने कमरे में जाकर फंदा लगा आत्महत्या कर ली है.
खुद को बताया मौत का जिम्मेदार
जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है. इसमें उसने लिखा है कि उसकी मौत का जिम्मेदार वह खुद है. उसकी जमीन आदि उसके बच्चों के नाम कर दी जाए.जानकारी के मुताबिक मृतक सचिन नशे का आदी था. रोजाना शराब पीता था और घटना के पहले पत्नी से पैसे भी मांग रहा था जिसके बाद पैसे न मिलने पर वह चुपचाप छत के ऊपर वाले कमरे में चला गया था.
फंदे से लटका मिला शव
जिसके काफी देर कमरे के बाहर न आने पर परिजनों को चिंता हुई और काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को बुलाकर दरवाजा तोड़ा गया तो देखा कि उनका शव फंदे से लटक रहा था जिसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को फंदे से उतारा जिसे लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे जहां चिकित्सक ने जाँच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस को मिला सुसाइड नोट
वहीं, पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है. जिसमे उसने अपनी मौत का खुद जिम्मेदार बताया है. इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है. साथ ही बच्चों के नाम उसकी जमीन आदि करने का लिखा है फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट और शव को कब्जे में लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
