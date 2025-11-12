Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2998673
Zee UP-UttarakhandUP Crime

यूपी के इस शहर में कार से मिला विस्फोटकों का जखीरा, दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा से केमिकल लाया था शोएब; पुलिस ने दबोचा

Hapur News: दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश के शहर-शहर चेकिंग अभियान चल रहा है. यहां हापुड़ में भी यह चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान पुलिस ने 37 किलोग्राम केमिकल हाइड्रा फ्लोराइड केमिकल बरामद किया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 12, 2025, 10:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hapur News
Hapur News

Hapur News: दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस एक्शन मोड में है. प्रदेश में पुलिस शहर-शहर चेकिंग अभियान चला रही है. ताजा मामला हापुड़ जिले का है. यहां चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हाइड्रा फ्लोराइड केमिकल बरामद किया है. इसके साथ ही पुलिस ने शोएब नाम का शख्स हिरासत में लिया गया है. 

दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ा मामला
बताया जा रहा है कि शोएब नाम का शख्स हरियाणा से यह केमिकल लेकर आ रहा था. तभी जिले के पिलखुवा NH-9 पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार को रोक लिया और 37 किलो हाइड्रो फ्लोराइड केमिकल बरामद किया. पुलिस ने कार सवार शोएब को गिरफ्तार कर लिया. यह मामला दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ा बताया जा रहा है.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
केमिकल जब्त कर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. अभी सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई है कि यह केमिकल कहां और किस लिए लाया जा रहा था. उधर, दूसरी ओर आतंक की डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन सामने आया. इसके बाद एटीएस के साथ कानपुर कमिश्नरेट पुलिस भी अलर्ट मोड पर है. जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के साथ कैंपस में 2006 के दौरान पोस्टेड रहे डॉक्टर से पूछताछ कर सकती है. आज एटीएस कानपुर यूनिट की टीम कन्नौज भी जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Varanasi News: BHU अस्पताल में 'महाभारत'! स्टूडेंट को बाउंसर ने जमकर पीटा, सुरक्षाकर्मियों से भी धक्का-मुक्की

TAGS

delhi red fort blastHapur Newshapur policechemical seizureHydro Fluoride

Trending news

up police encounter
यूपी में मुठभेड़ों की झड़ी! देवरिया से सहारनपुर तक 5 जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर
up accident news
यूपी में भीषण सड़क हादसे में 5 की दर्दनाक मौत, बलिया में पेड़ से टकराई कार
Bear video uttarakhand
खाना ढूंढने स्कूल में घुसा भालू, डर के साये में टीचर और स्टूडेंट, मची अफरा-तफरी!
Uttarakhand Congress Change
उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, अध्यक्ष के साथ 27 जिला महानगर अध्यक्षों का ऐलान
Farrukhabad news
फर्रुखाबाद में ट्रेन पलटाने की साजिश? रेल लाइन का एक हिस्सा टूटा मिला, जांच शुरू
bhu hospital dispute students
BHU अस्पताल में 'महाभारत'! स्टूडेंट को बाउंसर ने जमकर पीटा, जानिए क्या है ये मामला?
Bahraich Road Accident
बोलेरो और ट्रैक्टर की भिड़ंत, बेटी को विदा कराने जा रहे 7 लोग गंभीर रूप से घायल
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में बढ़ी ठिठुरन भरी ठंड! पहाड़ से लेकर मैदान तक तेजी से लुढ़का पारा
Deoria news
देवरिया में सड़क पर गड्ढे नहीं, गड्ढों पर सड़क! बदहाल सड़क लोगों की ले रही परीक्षा
road accident
मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा, दो बाइक की टक्कर में मां बेटे समेत तीन की मौत