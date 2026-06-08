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जेल से रची गई 2 करोड़ की लूट की साजिश! निलंबित सिपाही ने बनाया गैंग, मुठभेड़ के बाद खुला राज

Hapur Encounter: हापुड़ पुलिस ने शहर के प्रमुख उद्यमी नरेंद्र कबाड़ी के घर हुई दो करोड़ रुपये की डकैती का खुलासा कर दिया है. पुलिस आज दोपहर पूरे मामले का खुलासा करेगी.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 08, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:54 AM IST
जेल से रची गई 2 करोड़ की लूट की साजिश! निलंबित सिपाही ने बनाया गैंग, मुठभेड़ के बाद खुला राज
Image Credit: hapur Encounter

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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