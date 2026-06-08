बदमाशों के कब्जे से बरामदगी

पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से ​लूटे गए सोने-चांदी के आभूषण, 24 लाख रुपये की नकदी, ​चार तमंचे और आठ कारतूस, ​वारदात में प्रयुक्त दो बाइक बरामद की हैं. पुलिस ने बताया कि पकड़े गए सभी बदमाश शातिर अपराधी हैं. साहिब-ए-आलम पर पहले से हत्या का केस दर्ज है, वहीं रोहित सितंबर 2025 में मुरादाबाद के एक चर्चित हत्याकांड में भी आरोपी है. ​डीएसपी वरुण मिश्रा ने बताया कि फिलहाल पांचों आरोपियों से पूछताछ जारी है. गिरोह के एक फरार सदस्य श्याम की तलाश में दबिश दी जा रही है. जल्द ही शेष लूटा गया माल भी बरामद कर लिया जाएगा.